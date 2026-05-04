Bản tin 60s ngày 4/5/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:



Hà Nội bất ngờ se lạnh giữa đầu hè, nhiệt độ xuống sát 20 độ C.

Hơn chục người nâng xe buýt để cứu nữ tài xế xe máy mắc kẹt tại Hà Nội.

Hiện trường hàng nghìn tấn mật mía tràn ra ngoài sau khi sét đánh thủng bể chứa.

Chủ cơ sở lên tiếng vụ bị tố “chặt chém” thùng bia 900.000 đồng, phụ phí 5,2 triệu đồng.

Sự cố flyboard tại hồ Núi Lớ, chính quyền địa phương nói gì?

Mỹ bắt nghi phạm gây rối tại sân golf của Tổng thống Donald Trump.

Israel khởi động chương trình chống UAV.

Ít nhất 7 người thương vong trong đợt không kích mới nhất vào Liban./.