Thu hồi gần 30ha đất làm kho hàng hóa tại sân bay Long Thành

Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai quyết định thu hồi gần 30ha đất do Cảng vụ hàng không miền Nam quản lý tại phường Long Thành để xây dựng và khai thác các kho hàng hóa tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo Quyết định số 1717/QĐ-UBND, Đồng Nai thu hồi diện tích gần 15,3ha đất của Cảng vụ hàng không miền Nam đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai) giao để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng không dân dụng tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Đồng Nai, lý do thu hồi đất để Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP thuê đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ khai thác kho giao nhận hàng hóa số 5, số 6, số 7, số 8 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành theo quyết định số 1632/QĐ-BXD ngày 30/9/2025 của Bộ Xây dựng.

Tại Quyết định số 1719/QĐ-UBND, Đồng Nai thu hồi diện tích hơn 14,6ha đất của Cảng vụ hàng không miền Nam đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai giao để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng không dân dụng tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 theo quyết định số 4948/QĐ-UBND ngày 28/12/2020.

Lý do thu hồi đất để cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP thuê đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga hàng hóa số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành theo quyết định số 1630/QĐ-BXD ngày 30/9/2025 của Bộ Xây dựng.

Trước đó, theo Thông báo số 204/TB-VPCP ngày 21/4/2026 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Phó Thủ tướng Thường trực kết luận Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế quan tâm, kỳ vọng lớn.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành và đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác thương mại trong năm 2026.

Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), một trong những vướng mắc tại Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 hiện nay là việc thiếu hụt nhân lực thi công. Dù Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã quyết liệt đôn đốc các đơn vị thi công tăng cường huy động, bổ sung nhân lực, nhưng đến ngày 14/4/2026, tổng số nhân lực huy động trên công trường thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành mới đạt khoảng 8.457 người (đạt 60% so với yêu cầu), trong khi nhu cầu để bảo đảm tiến độ theo kế hoạch khoảng 14.000 người.

Đáng chú ý, việc huy động nhân công chưa đủ số lượng tại các gói thầu nằm trên đường găng tiến độ như gói thầu nhà ga hành khách, hạ tầng cảng và giao thông.

Cùng đó, việc thiếu hụt nhân sự của lực lượng tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát tại một số gói thầu gây khó khăn trong công tác nội nghiệp, quản lý chất lượng, ảnh hưởng đến quy trình thanh toán chung của dự án./.

