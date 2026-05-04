GameStop đề nghị thâu tóm eBay với giá hơn 55 tỷ USD

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử của Mỹ GameStop ngày 4/5 đã đưa ra đề nghị mua lại nền tảng thương mại điện tử eBay với giá khoảng 55,5 tỷ USD, trong nỗ lực biến nền tảng này thành đối thủ cạnh tranh của “gã khổng lồ” Amazon trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Theo thông báo mới nhất, GameStop đề xuất mức giá 125 USD/cổ phiếu, bao gồm cả tiền mặt và cổ phiếu, cao hơn khoảng 46% so với giá trung bình của eBay kể từ khi GameStop bắt đầu mua vào từ ngày 4/2.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal, Giám đốc điều hành GameStop, ông Ryan Cohen, tin rằng eBay có thể và sẽ có giá trị cao hơn rất nhiều, đồng thời đặt mục tiêu biến nền tảng này thành một doanh nghiệp trị giá hàng trăm tỷ USD và trở thành đối thủ thực sự của Amazon.

GameStop cũng xác nhận đã nhận được cam kết tài trợ khoảng 20 tỷ USD từ TD Bank - công ty con tại Mỹ của Tập đoàn TD Bank Group thông qua phát hành nợ. Ngoài ra, doanh nghiệp này hiện có khoảng 9,4 tỷ USD tiền mặt tính đến cuối tháng 1/2026.

Theo ước tính của công ty, thương vụ có thể giúp tạo ra khoảng 2 tỷ USD tiết kiệm chi phí mỗi năm trong vòng 12 tháng sau khi hoàn tất, qua đó nâng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của eBay từ 4,26 USD lên 7,79 USD trong năm đầu tiên.

Tuy nhiên, GameStop cho biết nếu ban lãnh đạo eBay không phản hồi tích cực, công ty sẵn sàng kêu gọi trực tiếp cổ đông. Cuộc họp cổ đông thường niên của eBay dự kiến diễn ra vào tháng 6, dù hạn chót đề xuất nghị quyết đã qua.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/5, vốn hóa của GameStop đạt khoảng 11,89 tỷ USD, trong khi eBay ở mức 46,21 tỷ USD./.

