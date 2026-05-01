CEO Apple tự hào về doanh thu kỷ lục trước khi chuyển giao lãnh đạo

Ngày 30/4, Tập đoàn công nghệ Apple công bố báo cáo tài chính ghi nhận khởi đầu năm mới thành công nhất trong lịch sử hãng.

Nhờ nhu cầu mạnh mẽ dành cho dòng iPhone 17 và sự bứt phá của mảng dịch vụ kỹ thuật số, "Táo khuyết" đạt mức lợi nhuận 29,6 tỷ USD trên tổng doanh thu kỷ lục 111,2 tỷ USD trong quý vừa kết thúc vào tháng 3/2026.

Trong cuộc họp báo cáo doanh thu, Giám đốc điều hành (CEO) Tim Cook bày tỏ sự tự hào về quý kết thúc vào tháng Ba tốt nhất từ trước đến nay của công ty.

Ông cho biết động lực tăng trưởng chính đến từ doanh số bán iPhone tăng ở mức hai chữ số tại hầu hết các thị trường, cùng với việc doanh thu của mảng dịch vụ đạt mức cao nhất mọi thời đại.

Kết quả kinh doanh rực rỡ này diễn ra trong bối cảnh Apple đang chuẩn bị cho một cuộc chuyển giao quyền lực mang tính lịch sử, đúng vào năm tập đoàn kỷ niệm 50 năm thành lập (1/4/1976-1/4/2026).

Theo kế hoạch, ông Tim Cook sẽ rời ghế CEO vào cuối năm nay để đảm nhận vị trí Chủ tịch điều hành Hội đồng quản trị. Bắt đầu từ tháng Chín tới, vị trí "thuyền trưởng" sẽ được trao lại cho ông John Ternus (50 tuổi) - một nhân sự kỳ cựu đã gắn bó 25 năm với Apple.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo mới sẽ phải đối mặt với áp lực khổng lồ để chứng minh Apple vẫn giữ vững vị thế tiên phong trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).

Hiện tại, một trong những mối lo ngại lớn nhất của giới đầu tư là Apple đã có phần tụt lại trong cuộc đua AI tạo sinh so với các đối thủ như Google, Microsoft và OpenAI.

Việc hãng phải trì hoãn bản nâng cấp trợ lý ảo Siri và tìm đến công nghệ của Google để bù đắp năng lực AI nội bộ được các nhà phân tích đánh giá là đáng ngại.

Đánh giá về thách thức này, nhà phân tích Francisco Jeronimo từ công ty nghiên cứu IDC đặt câu hỏi liệu tân CEO John Ternus có đủ sự táo bạo để đưa ra những quyết định khó khăn nhằm định hình nền tảng AI của Apple hay không.

Ông nhắc lại rằng chính sự thẳng thắn và chủ nghĩa hoàn hảo của cố nhà sáng lập Steve Jobs mới là thứ từng giúp Apple tạo ra những thiết bị thay đổi văn hóa toàn cầu.

Đồng quan điểm, chuyên gia phân tích công nghệ cấp cao Jacob Bourne của Emarketer nhận định dù Apple đã có một quý kinh doanh xuất sắc, thách thức thực sự của ông Ternus là làm sao chuyển hóa đà tăng trưởng này thành một chiến lược AI đáng tin cậy.

Giới đầu tư sẽ theo dõi sát sao cách tân CEO cân bằng giữa lập trường thận trọng về AI của hãng với áp lực phải tạo ra thiết bị tiêu dùng đột phá tiếp theo.

Dù vậy, giới quan sát vẫn kỳ vọng rằng những ưu tiên bảo vệ quyền riêng tư của người dùng kết hợp với hệ sinh thái phần cứng cao cấp sẽ giúp Apple thúc đẩy việc áp dụng AI cá nhân hóa một cách rộng rãi và có thể sinh lời-một mục tiêu mà phần lớn ngành công nghiệp AI hiện vẫn đang tìm cách đạt được./.

