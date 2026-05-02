"Thích nghi văn hóa" giúp ngành dệt may tự tin hội nhập

Ngành dệt may Việt Nam đang chứng kiến một sự chuyển mình mạnh mẽ không chỉ ở những con số mà còn ở chiều sâu văn hóa sản xuất. Đây là nền tảng vững chắc giúp các đơn vị giữ vững bản lĩnh và tự tin hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Chia sẻ về văn hóa doanh nghiệp, ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Viatas) cho hay: "Văn hóa là nền tảng trụ cột, nếu không hoạch định được chiến lược nền tảng văn hóa cho cộng đồng doanh nghiệp thì sẽ không đáp ứng được các tiêu chí ngày càng khắt khe của thị trường."

Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam nhấn mạnh: "Những yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp ngành dệt may, đó là tôn trọng người tiêu dùng; cam kết với các nhãn hàng, doanh nghiệp. Việc tuân thủ đạo luật của các đất nước nhập khẩu là điều kiện để mặt hàng của chúng ta được phép tiếp cận, thích ứng với thị trường nhập khẩu. Tiếp đến văn hóa trên nền tảng xây dựng ý thức cho người lao động, xây dựng những mặt hàng có chuẩn mực, có tính toàn cầu... Văn hóa doanh nghiệp không đứng ngoài xu hướng phát triển của kinh tế đất nước, của lòng tự tôn dân tộc."

Theo ông Vũ Đức Giang, việc sản phẩm dệt may Việt Nam hiện đã có mặt tại 138 thị trường không chỉ phản ánh độ mở thương mại, mà còn thể hiện khả năng “thích nghi văn hóa” của ngành sản xuất Việt Nam trước những chuẩn mực và thị hiếu rất khác nhau trên toàn cầu.

Cùng với đó, sự chuyển dịch từ các sản phẩm gia công đơn giản sang những mặt hàng có yêu cầu kỹ thuật cao hơn, giá trị gia tăng lớn hơn cho thấy ngành đang từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Công ty TNHH Việt Thắng JEAN mỗi năm xuất khẩu hàng triệu sản phẩm sang thị trường EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Các doanh nghiệp dệt may không chỉ mạnh ở xuất khẩu, mà ở thị trường nội địa cũng chứng kiến sự lên ngôi của các thương hiệu Việt. Những cái tên như May 10, Việt Tiến, Nhà Bè, Phong Phú, Đông Xuân, Hanosimex… đã trở thành lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng trong nhiều năm qua.

Sự tin yêu này không đến ngẫu nhiên, đó là kết quả của một quá trình nỗ lực bền bỉ, được khẳng định qua chất lượng, uy tín và đặc biệt là những giá trị văn hóa vô hình mà mỗi doanh nghiệp dày công vun đắp.

Các doanh nghiệp xây dựng văn hóa bắt nguồn từ những điều cốt lõi: Tuân thủ pháp luật, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, thực hiện trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

Cao hơn thế, đó là sự cân bằng lợi ích giữa doanh nghiệp, người lao động và khách hàng; là tinh thần cạnh tranh lành mạnh và khát vọng sáng tạo không ngừng.

Đơn cử như Tổng Công ty May 10 - doanh nghiệp lọt Top 10 doanh nghiệp tiêu biểu trong việc xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, đề cao đạo đức doanh nhân, tuân thủ pháp luật, minh bạch trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống người lao động và thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng.

Chia sẻ về văn hóa doanh nghiệp, ông Thân Đức Việt - Tổng Giám đốc May 10 cho biết, May 10 đã và đang khẳng định uy tín, vị thế tiên phong trong lĩnh vực thời trang và xuất khẩu may mặc Việt Nam qua việc sở hữu văn hóa doanh nghiệp chuẩn mực, đội ngũ kỹ thuật viên và thợ may tay nghề cao; chuỗi giá trị khép kín từ thiết kế - sản xuất - phân phối cùng định hướng phát triển bền vững - xanh - tuần hoàn, hướng đến tiêu chuẩn ESG (là bộ ba tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị dùng để đo lường tính bền vững và tác động của doanh nghiệp.

Bối cảnh năm 2026 cho thấy ngành dệt may Việt Nam không chỉ cố gắng phục hồi sau những thách thức mà đang đi từng bước chắc chắn để định hình một nền công nghiệp mang chiều sâu văn hoá và bền vững.

Minh chứng là trong quý 1 năm 2026, ngành dệt may Việt Nam tiếp tục ghi nhận những tín hiệu bứt phá mạnh mẽ. Kim ngạch xuất khẩu toàn ngành trong 3 tháng đầu năm đạt trên 8,8 tỷ USD, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước, duy trì đà tăng trưởng ổn định bất chấp các thách thức về chi phí năng lượng và biến động địa chính trị. Đây không đơn thuần là sự tăng trưởng về lượng, mà là bằng chứng cho thấy một sự chuyển mình mang chiều sâu văn hóa và công nghiệp theo hướng xanh hóa.

Giai đoạn 2026-2030, ngành dệt may đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 68-70 tỷ USD, tăng trưởng bình quân 6,5-7% mỗi năm.

Các doanh nghiệp dệt may tối ưu hóa sản xuất và công tác quản trị để nâng sức cạnh tranh cho sản phẩm. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Để hiện thực mục tiêu trên, ngành dệt may Việt Nam đang triển khai đồng bộ năm nhóm giải pháp trọng tâm; trong đó, nổi bật là chương trình xanh hóa ngành dệt may.

Một trong những giải pháp khác được ông Vũ Đức Giang đặc biệt nhấn mạnh là phát triển nguồn nhân lực. Trong bối cảnh sản xuất ngày càng gắn với công nghệ cao và tiêu chuẩn quốc tế, người lao động dệt may không chỉ cần kỹ năng tay nghề, mà còn cần tư duy kỷ luật, khả năng thích ứng và tinh thần học hỏi liên tục.

Đây chính là nền tảng văn hóa con người - yếu tố quyết định sự bền vững của mọi chiến lược phát triển. Bên cạnh đó, tăng cường liên kết chuỗi, phát triển nguồn cung nguyên phụ liệu trong nước được xem là “nút thắt” cần sớm tháo gỡ. Khi các khâu dệt, nhuộm, hoàn tất còn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, giá trị gia tăng trong nước vẫn bị hạn chế, đồng thời làm gia tăng rủi ro trước những biến động bên ngoài.

Liên kết chuỗi không chỉ là giải pháp kinh tế, mà còn là cách xây dựng một “hệ sinh thái dệt may” mang bản sắc Việt Nam.

Văn hóa doanh nghiệp không phải là những khẩu hiệu mà là dòng chảy xuyên suốt trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành dệt may.

Với nền tảng văn hóa vững chắc kết hợp cùng những con số tăng trưởng ấn tượng đầu năm 2026, ngành dệt may Việt Nam đang tự tin bước vào giai đoạn hội nhập mới - giai đoạn của sự bền vững, trách nhiệm và khẳng định giá trị thương hiệu Việt trên bản đồ thế giới./.

Khơi thông nguồn lực nội sinh quan trọng Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa đặt ra một yêu cầu mang tính chiến lược: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và văn hóa kinh doanh như một trụ cột của phát triển bền vững.

Hệ điều hành giúp doanh nghiệp đứng vững Giáo sư, tiến sỹ Mạc Quốc Anh, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội trả lời phỏng vấn TTXVN về văn hóa doanh nghiệp trong cộng đồng SMEs Thủ đô.

Lợi thế cạnh tranh định vị thương hiệu ngân hàng Trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng và hội nhập sâu rộng, văn hóa doanh nghiệp vì thế trở thành công cụ quan trọng giúp các ngân hàng củng cố nội lực, nâng cao uy tín và định vị thương hiệu.

