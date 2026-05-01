Nâng tầm di sản qua không gian văn hóa-giải trí "Tự hào Hoa Lư"

Nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, trong 6 ngày từ 28/4-3/5, tại Phố cổ Hoa Lư, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình diễn ra chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư.”

Hoạt động được tổ chức với mục tiêu mang đến không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp giữa giá trị truyền thống và các hoạt động trải nghiệm hiện đại, góp phần nâng cao sức hút của du lịch Ninh Bình.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là chương trình trình diễn ánh sáng flyboard trên mặt nước hồ Kỳ Lân lần đầu tiên được tổ chức tại Ninh Bình.

Chương trình quy tụ các vận động viên flyboard quốc tế hàng đầu gồm: Tommy Flyman (Tomasz Kubik) là nhà vô địch Flyboard thế giới và kỷ lục gia Guinness với thành tích 43 cú nhào lộn trong một phút; Vladislav Cheshuev là nghệ sỹ flyboard chuyên nghiệp từng biểu diễn tại nhiều quốc gia như Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Ai Cập; Dmitrii Tsoi là nhà sáng lập Aquafly Moscow, chuyên gia tổ chức và trình diễn flyboard quy mô lớn.

Sự kết hợp giữa kỹ thuật biểu diễn trên không trung và mặt nước cùng hệ thống ánh sáng, âm nhạc hiện đại được kỳ vọng sẽ mang đến màn trình diễn thị giác ấn tượng, mới lạ, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

(Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động nghệ thuật và trải nghiệm sẽ được tổ chức liên tục.

Nổi bật là show thực cảnh “Anh hùng cờ lau” tái hiện sinh động giai đoạn lịch sử gắn với hình ảnh Đinh Bộ Lĩnh thời niên thiếu, qua đó giúp du khách hiểu rõ hơn về quá trình hình thành và phát triển của kinh đô Hoa Lư xưa.

Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật “Kỳ lân thi ca” hứa hẹn mang đến không gian biểu diễn kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và nghệ thuật trình diễn đương đại, tạo nên điểm nhấn văn hóa mới lạ trong dịp lễ.

Các hoạt động workshop thủ công truyền thống cũng được tổ chức giúp người dân và du khách tìm hiểu quy trình chế tác gắn với đời sống văn hóa bản địa.

Không gian ẩm thực truyền thống và khu trải nghiệm làng nghề địa phương cũng là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi sự kiện. Tại đây, du khách có thể thưởng thức các món ăn đặc sản của Ninh Bình, đồng thời được tìm hiểu và trực tiếp trải nghiệm làm sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề truyền thống.

Các hoạt động góp phần kết nối du khách với đời sống văn hóa của người dân địa phương một cách trực quan và sinh động.

Du khách cũng có thể tham quan hồ Kỳ Lân về đêm trên du thuyền, hoàn thiện trải nghiệm du lịch đa dạng của mình.

Bà Trần Thị Diệp Anh, Giám đốc Ban Quản lý Phố cổ Hoa Lư, cho biết chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” được tổ chức nhằm làm mới sản phẩm du lịch của địa phương, đồng thời tạo ra không gian trải nghiệm văn hóa-giải trí đặc sắc, phù hợp với xu hướng du lịch hiện đại.

Thông qua sự kiện, Ban tổ chức kỳ vọng tăng cường kết nối giữa yếu tố văn hóa truyền thống và các loại hình nghệ thuật đương đại.

Với sự đầu tư về nội dung và hình thức tổ chức, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” không chỉ góp phần phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách trong dịp lễ, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh, con người, giá trị văn hóa đặc trưng của Ninh Bình đến bạn bè quốc tế./.

Tế Cửu Khúc - nghi lễ tạo nên điểm nhấn rực rỡ cho Lễ hội Hoa Lư Trong không gian linh thiêng và trang trọng của Lễ hội Hoa Lư, Lễ tế Cửu Khúc nổi bật như một điểm nhấn đặc sắc, kết tinh nhiều giá trị văn hóa, lịch sử và tín ngưỡng độc đáo.

