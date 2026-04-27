"Vũ khúc đại dương" mở màn mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026 rực rỡ

Chương trình Khai trương mùa du lịch Biển Đà Nẵng 2026 trở lại với chủ đề Mùa hè rực rỡ, mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm đầy sắc màu tại bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch .

Điểm nhấn ấn tượng nhất ngay trong ngày khai mạc là màn trình diễn nghệ thuật thể thao biển mang tên "Vũ khúc đại dương", quy tụ các bộ môn như jet ski, thuyền buồm, cano kéo dù và flyboard mang đến bức tranh sống động về hành trình chinh phục biển cả .

Năm nay, bên cạnh 14 hoạt động thường niên, Ban quản lý đã làm mới chương trình bằng 5 hoạt động lần đầu xuất hiện gồm Lễ hội Pizza Đà Nẵng 2026 với 10 lò pizza địa danh, trải nghiệm làm kem từ lúa gạo Việt, Beach Water Games, trình diễn thể thao biển và ngày hội đi bộ tại Sơn Trà . Không gian ẩm thực Hương vị Việt và các gian hàng sản phẩm OCOP cũng góp phần quảng bá văn hóa địa phương đến bạn bè quốc tế .

Để sẵn sàng đón khách, các bãi tắm trung tâm đã tăng cường lực lượng cứu hộ, an ninh và nâng cấp các tiện ích công cộng . Chuỗi sự kiện kéo dài đến ngày 3/5 hứa hẹn mang đến một không gian nghỉ dưỡng an toàn và tràn đầy năng lượng cho du khách khi đến với Đà Nẵng dịp lễ này ./.