Quảng Ninh: Khơi dậy tiềm năng du lịch từ những giá trị khác biệt

Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 đánh dấu sự bứt phá mạnh mẽ của du lịch biển đảo Quảng Ninh với những con số đáng ghi nhận về lượt khách và doanh thu.

Không chỉ dựa vào những lợi thế sẵn có, việc khai thác hiệu quả các điểm đến mới nổi cùng sự đầu tư bài bản về hạ tầng, dịch vụ đang biến vùng biển đảo Đông Bắc trở thành thỏi nam châm thu hút dòng khách chất lượng cao, đặc biệt là khách quốc tế.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, tổng hợp lũy kế 3 ngày nghỉ từ 25-27/4, tổng lượt khách đến các điểm tham quan trên địa bàn ước đạt 434.000 lượt người, mang về nguồn thu cho địa phương khoảng 1.345 tỷ đồng.

Trong số đó, địa điểm nổi bật nhất chính là Vịnh Hạ Long khi đón hơn 42.200 lượt khách tham quan với sự ổn định về lưu lượng khách quốc tế và các tàu du lịch hạng sang.

Các tuyến đảo thuộc huyện Vân Đồn và đặc khu Cô Tô cũng thu hút nhiều du khách trong dịp này. Tại bến cảng cao cấp Ao Tiên, chỉ riêng 2 ngày đầu kỳ nghỉ đã có gần 150 chuyến tàu được cấp phép, đưa hơn 18.500 lượt du khách ra đảo, tăng gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Ông Lê Minh Mạnh, Giám đốc bến cảng cao cấp Ao Tiên cho biết để đảm bảo an toàn, đơn vị đã huy động 100% quân số, siết chặt kiểm soát tải trọng và thời gian xuất bến, không để xảy ra tình trạng ùn ứ.

Đảo Cô Tô lớn nhìn từ trên cao. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Tại đặc khu Cô Tô, lượng khách lưu trú trong 3 ngày qua đạt khoảng 11.800 lượt. Không khí sôi động cũng lan tỏa đến xã đảo Cái Chiên khi đón khoảng 2.700 lượt khách.

Anh Hà Hoàng Tuyên, Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội xã Cái Chiên cho biết lượng khách lưu trú tại đảo đạt gần 1.000 người mỗi ngày, tăng nhẹ so với năm 2025. Hiện xã đang xây dựng đề án phát triển du lịch đến năm 2045, tập trung vào các sản phẩm nghỉ dưỡng dưới tán rừng, du lịch tâm linh và trải nghiệm để khai thác tối đa lợi thế của hòn đảo này.

Việc khách đặt phòng tại các tuyến đảo Quan Lạn, Minh Châu hay Cô Tô luôn duy trì ở mức 90-95% phản ánh nhu cầu rất lớn của thị trường đối với phân khúc du lịch trải nghiệm biển đảo hoang sơ.

Tại đảo Minh Châu, những bãi cát trắng muốt trải dài và làn nước trong xanh đã để lại ấn tượng sâu sắc cho du khách nhờ sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức dịch vụ. Sau khi tham gia các hoạt động trải nghiệm tại Minh Châu, bà Lương Thanh (một du khách đến từ Nghệ An) chia sẻ bà thực sự bất ngờ trước vẻ đẹp còn nguyên sơ và không gian yên bình tại đây. Dịch vụ tại Minh Châu hiện nay đã chuyên nghiệp hơn nhiều.

Tại đặc khu Cô Tô, việc đưa tour tham quan Miếu thờ thôn 2 (đảo Thanh Lân) vào danh mục sản phẩm du lịch tâm linh gắn với Lễ hội Mở cửa biển đã tạo điểm nhấn cho hành trình của du khách. Miếu thờ thôn 2, di tích từ thời Nguyễn với thế đất “lưng tựa sơn, mặt hướng thủy”, không chỉ là nơi gửi gắm niềm tin của ngư dân trước mỗi chuyến ra khơi mà nay đã trở thành điểm đến văn hóa hấp dẫn.

Việc phục dựng không gian văn hóa này cùng với các hoạt động như lễ thượng cờ chủ quyền, trải nghiệm “Một ngày làm ngư dân”, chèo kayak, lướt ván tại Quan Lạn, Minh Châu đã làm phong phú thêm hệ sinh thái dịch vụ biển đảo.

Quảng Ninh đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông và dịch vụ du lịch biển. Hệ thống cảng tàu khách quốc tế và các bến cảng cao cấp như Ao Tiên đã thay đổi hoàn toàn diện mạo vận tải đường thủy.

Việc đưa vào vận hành các tàu cao tốc mới hiện đại, sức chứa từ 150 đến hơn 300 chỗ ngồi không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn nâng cao trải nghiệm của du khách./.

Chuyển hóa di sản thành tài sản - động lực mới cho du lịch bền vững ở Quảng Ninh Quảng Ninh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm du lịch quốc tế, nơi “văn hóa dẫn dắt kinh tế”, phát triển du lịch chất lượng cao gắn với công nghiệp văn hóa.

