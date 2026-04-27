Biển Thiên Cầm - "tiếng đàn trời" nơi quê hương Hà Tĩnh

Biển Thiên Cầm thuộc huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cách trung tâm thành phố khoảng 20km, nơi nổi tiếng có bờ biển đẹp như tranh với cảnh quan núi non và các hòn đảo hoang sơ, kỳ vĩ.

Thiên Cầm - nguồn gốc tên gọi

Biển Thiên Cầm không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ mà còn ẩn chứa những truyền thuyết kỳ bí hấp dẫn, làm say đắm lòng người.​

Theo truyền thuyết, vào thời Vua Hùng thứ 13, khi nhà vua cùng đoàn tùy tùng đi tuần thú phương Nam, đã dừng chân tại vùng biển này. Đêm xuống, giữa không gian tĩnh lặng, nhà vua bỗng nghe thấy âm thanh du dương phát ra từ sự hòa quyện giữa tiếng sóng biển rì rào, tiếng gió thổi qua rừng thông và tiếng lá cây xào xạc.

Âm thanh ấy tựa như một bản nhạc trời vang vọng, khiến nhà vua ngỡ rằng có tiên nữ đang gảy đàn giữa thiên nhiên. Cảm động trước cảnh sắc và âm thanh kỳ diệu đó, nhà vua đã đặt tên cho nơi đây là "Thiên Cầm," nghĩa là "đàn trời."

Biển Thiên Cầm - nơi thiên nhiên như bản tình ca

Biển Thiên Cầm mang vẻ đẹp hài hòa, kết hợp giữa biển, núi, rừng, dải bờ biển cong như cánh đàn, nước biển trong vắt, cát trắng mịn trải dài. Núi Thiên Cầm sừng sững ôm trọn bãi biển tạo nên khung cảnh yên bình, hoang sơ, hấp dẫn bao du khách khi đến đây.

Tháng 5 đến tháng 7 là thời điểm Thiên Cầm đẹp nhất để trải nghiệm. Với làn nước trong xanh, bãi cát trắng mịn, Thiên Cầm là điểm đến lý tưởng để đắm mình trong làn nước mát lạnh, check in khung cảnh sơn thủy hữu tình và thưởng thức các món ăn hải sản tươi ngon.

Biển nằm gần trục giao thông Bắc-Nam, nên dễ dàng kết nối với các điểm du lịch khác như Ngã ba Đồng Lộc, chùa Hương Tích, động Phong Nha-Kẻ Bàng. Vì vậy, nơi đây không chỉ thu hút khách du lịch mà còn sở hữu tiềm năng phát triển thành trung tâm nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái của khu vực Bắc Trung Bộ.

Một số điểm tham quan và hoạt động không thể bỏ lỡ

Không chỉ hấp dẫn bởi bãi biển yên bình, nước trong xanh, biển Thiên Cầm còn mê hoặc du khách bởi cảnh quan núi non và các hòn đảo hoang sơ, kỳ vĩ.

Núi Thiên Cầm: Là biểu tượng của vùng đất này, với độ cao hơn 100m so với mực nước biển, nằm ngay sát biển. Khi đứng trên đỉnh núi, du khách sẽ được phóng tầm mắt trước khung cảnh biển xanh mênh mông, bờ cát cong cong như cánh đàn cũng như dãy Trường Sơn hùng vĩ. Trên núi còn có chùa Cầm Sơn cổ kính và dấu tích của truyền thuyết dân gian, mang đến trải nghiệm vừa thư giãn, vừa giúp tịnh tâm.

Đảo Hòn Bớc: Thuộc cụm đảo nhỏ nằm ngoài khơi biển Thiên Cầm, chỉ cách bãi biển Thiên Cầm chỉ vài trăm mét, bạn có thể di chuyển bằng thuyền cá thuê. Đảo thu hút du khách bằng vẻ đẹp hoang sơ, nhiều bãi đá hình thù độc đáo và bờ cát thoải dưới chân núi, phù hợp để khám phá, check-in và bơi lội nhẹ nhàng

Đảo Hòn Én: Còn gọi là Hòn Bé, cũng thuộc cụm đảo ngoài khơi biển Thiên Cầm Hà Tĩnh. Đảo nổi bật với vẻ đẹp hoang sơ và hình dáng như bàn tay che chở cho làng chài trước biển. Cách bờ biển Thiên Cầm khoảng 10-15 phút đi thuyền hoặc cano, bạn sẽ được chìm trong bãi cát trắng mịn, nước trong xanh, sóng êm đềm, xung quanh đảo có các mỏm đá nhấp nhô đa dạng hình thù, rất thích hợp để check-in.

Chùa Cầm Sơn: Chùa tọa lạc trên lưng núi Thiên Cầm, là ngôi chùa cổ trên 600 năm tuổi, với không gian linh thiêng, nhìn thẳng ra biển, nơi lý tưởng để chiêm bái, cầu an, chụp ảnh, tham quan, viếng cảnh chùa.

Chùa cổ Yên Lạc: Cách biển Thiên Cầm khoảng 3km, thuộc làng Yên Lạc, chùa cổ Yên Lạc là nơi gắn liền với đời sống tâm linh của cư dân ven biển. Nơi đây thường tổ chức lễ cầu ngư, cầu an đầu năm của làng. Chùa mang đậm lối kiến trúc nghệ thuật thời Hậu Lê, được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia năm 1994.

Làng cá Cửa Nhượng và Cầu Cửa Nhượng: Từ trung tâm bãi biển đi khoảng 2km bạn sẽ đến với làng cá Cửa Nhượng, nơi có vẻ đẹp mộc mạc của một làng chài ven biển, lưu giữ nhiều nét sinh hoạt ngư dân cổ truyền, người dân thân thiện, chất phác.

Câu mực đêm, đánh cá cùng ngư dân: Đây là một trong những trải nghiệm thú vị cho bạn khi đến biển Thiên Cầm. Bạn có thể đi câu mực đêm hoặc đánh cá cùng ngư dân địa phương trên thuyền nhỏ, ra khơi vào buổi tối, hưởng không khí mát lạnh, trực tiếp câu mực và chế biến ăn tại thuyền.

Dạo bộ ngắm bình minh và hoàng hôn tuyệt đẹp: Với bờ biển dài, cùng cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, yên bình, đi dạo bộ cùng ngắm bình minh, hoàng hôn tại biển Thiên Cầm là một trong những trải nghiệm đặc biệt cho bạn. Nơi đây không chỉ có thiên nhiên mà còn kết hợp núi, làng chài mang lại điểm độc đáo cho nơi đây.

Ngoài ra, du khách có thể thưởng thức những món hải sản tươi ngon tại chợ đêm Thiên Cầm như: Mực một nắng, tôm, ghẹ, mực trứng hấp lá lốt, v.v. tất cả được chế biến đơn giản và đậm đà hương vị biển, và những món ăn đặc sản khác của Hà Tĩnh như Thịt dê núi Hương Sơn, chim cu lỳ, các món ăn từ lươn, bánh ram mướt và bánh bèo, v.v.

