TP Hồ Chí Minh và Hà Nội lọt Top 5 các đô thị tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu

Theo bảng xếp hạng của Savills, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong Top 5 đô thị tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu, cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ của 2 thành phố trong giai đoạn tới.

Theo bảng xếp hạng các đô thị tăng trưởng nhanh nhất thế giới (Growth Hubs Index) của Savills vừa công bố, hai đô thị lớn nhất Việt Nam gồm Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới về tiềm năng tăng trưởng trong thập kỷ tới, phản ánh vai trò ngày càng rõ nét trong chuỗi giá trị khu vực của Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thành phố Hồ Chí Minh #Hà Nội #đô thị tăng trưởng #bảng xếp hạng #Savills #tăng trưởng toàn cầu #Việt Nam TP. Hà Nội Tp. Hồ Chí Minh
