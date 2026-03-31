Đà Nẵng hướng tới siêu đô thị biển, hạt nhân tăng trưởng miền Trung

Chiều 31/3, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì hội nghị thẩm định nhiệm vụ Quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2045, tầm nhìn 2075, với định hướng xây dựng thành phố trở thành siêu đô thị biển, cực tăng trưởng của khu vực và cả nước.

Theo dự thảo, sau hợp nhất với Quảng Nam, Đà Nẵng sở hữu không gian phát triển rộng từ biển đến miền núi biên giới, hội tụ lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng và tài nguyên văn hóa-thiên nhiên. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra nhiều thách thức như chênh lệch phát triển vùng, trùng lặp hạ tầng, yêu cầu bảo tồn di sản và thích ứng biến đổi khí hậu.

Việc hợp nhất mở ra cơ hội hình thành một siêu đô thị biển mang tầm quốc tế, đóng vai trò cửa ngõ giao thương của Việt Nam với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời là hạt nhân tăng trưởng của miền Trung-Tây Nguyên.

Quy hoạch bao phủ toàn bộ địa giới hành chính thành phố với 94 đơn vị cấp xã, diện tích đất liền khoảng 11.859km2 cùng không gian biển. Dân số dự kiến khoảng 3,06 triệu người vào năm 2025. Thời hạn quy hoạch đến năm 2045, tầm nhìn 2075.

Mục tiêu đặt ra là phát triển Đà Nẵng thành đô thị sinh thái, thông minh, trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, đồng thời là đầu mối công nghiệp, logistics, đổi mới sáng tạo và du lịch chất lượng cao. Thành phố cũng được định hướng trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục, y tế và khoa học-công nghệ lớn của cả nước.

Định hướng quy hoạch nhấn mạnh xây dựng Đà Nẵng thành đô thị cảng biển có khả năng chống chịu cao, thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển hài hòa giữa các khu vực, đặc biệt cân bằng giữa phía Đông và phía Tây. Thành phố sẽ giữ vai trò trung tâm liên kết vùng, có sức lan tỏa đối với toàn miền Trung.

Tại hội nghị, các bộ, ngành góp ý bổ sung nhiều nội dung như phát triển đô thị cảng biển, kinh tế biển, đảm bảo quốc phòng-an ninh, hoàn thiện hệ thống hạ tầng, cập nhật cơ sở pháp lý và chú trọng bảo tồn cảnh quan, di sản. Trong đó có một số đề xuất đáng chú ý gồm nghiên cứu mô hình đô thị 15 phút, đô thị “bọt biển” và phát triển đa cực, đa trung tâm.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam cho biết, địa phương đã tiếp thu các ý kiến, đồng thời làm rõ các định hướng về liên kết vùng, cân bằng phát triển, bảo đảm quỹ đất quốc phòng-an ninh và thích ứng biến đổi khí hậu.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn yêu cầu Đà Nẵng rà soát các điểm nghẽn về sử dụng đất, hạ tầng và đô thị hóa; xác định rõ mô hình, cấu trúc phát triển; hoàn thiện dự báo dân số, chỉ tiêu đất đai và đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù.

Hội đồng thẩm định thống nhất trình Thủ tướng xem xét phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch sau khi địa phương hoàn thiện hồ sơ theo góp ý./.

