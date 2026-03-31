Thái Nguyên phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại

Thái Nguyên đặt mục tiêu phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực và kinh tế số, trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại và tỉnh phát triển thu nhập cao.

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 4/2/2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên thông qua điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Nghị quyết, tỉnh Thái Nguyên đặt ra mục tiêu tổng quát: Xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao toàn diện đời sống của Nhân dân, xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, phấn đấu thành tỉnh phát triển có thu nhập cao trước năm 2045.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh đề ra nhiều chỉ tiêu quan trọng như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng từ 10,5%/năm trở lên; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 220 triệu đồng; tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP tỉnh Thái Nguyên đạt khoảng 35%.../.