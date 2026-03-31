Các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 30/3/2026, tại Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu đồng chí Lâm Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031.
Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí: Lữ Thanh Hải, Phạm Thị Xuân Trang.
Tại Kỳ họp cũng đã bầu đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031.
Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí: Nguyễn Long Biên, Trần Hòa Nam, Nguyễn Thanh Hà, Trịnh Minh Hoàng, Lê Huyền./.