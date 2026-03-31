Các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 30/3, tại kỳ họp thứ I, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu đồng chí Rah Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.
Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí: Trương Văn Đạt, Huỳnh Thúy Vân.
Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí: Nguyễn Tuấn Thanh, Nguyễn Tự Công Hoàng, Lâm Hải Giang, Nguyễn Thị Thanh Lịch, Dương Mah Tiệp, Nguyễn Hữu Quế./.