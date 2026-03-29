Các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Ninh Bình

Ngày 27/3/2026, tại kỳ họp thứ Nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XVI đã bầu đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí: Bùi Hoàng Hà; Mai Thanh Long; Hoàng Văn Kiên, Lê Xuân Huy.
Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã bầu đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí: Trần Song Tùng; Nguyễn Anh Chức; Trần Anh Dũng; Đặng Thanh Sơn; Nguyễn Cao Sơn; Hà Lan Anh./.
Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026.