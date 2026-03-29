Thủ tướng: Thanh Hóa cần đổi mới, cải thiện hơn nữa cấp phép thủ tục đầu tư

Sáng 29/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng khẳng định Chính phủ luôn đồng hành, ủng hộ các địa phương, doanh nghiệp, thành công của doanh nghiệp là thành công của đất nước, xem khó khăn, thách thức của doanh nghiệp cũng là khó khăn, thách thức của mình để cùng nhau giải quyết.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng nêu rõ Thanh Hóa cần phải quy hoạch chiến lược tốt, có tầm nhìn 100 năm, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, là mục tiêu, động lực cho sự phát triển; khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh, với đầy đủ các phương thức giao thông, truyền thống lịch sử, văn hoá hào hùng.

Thủ tướng đề nghị khai thác “tứ Sơn” gồm Nghi Sơn, Sầm Sơn, Bỉm Sơn, Lam Sơn, trong đó sự phát triển của Nghi Sơn sẽ thúc đẩy phát triển của Thanh Hóa; Lam Sơn, cần phát triển sân bay Thọ Xuân trở thành điểm kết nối với cả nước, quốc tế.

Theo Thủ tướng, tỉnh Thanh Hóa cần đổi mới cách làm, tiếp cận; cải cách thủ tục hành chính nhiều hơn nữa; chống tham nhũng, tiêu cực, lợi dụng chính sách; cải thiện hơn nữa cấp phép thủ tục đầu tư; phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng ở các xã miền núi; phát triển lâm nghiệp ở khu vực miền núi; phát triển không gian biển, kinh tế tầm thấp, kinh tế tầm cao… Đặc biệt, phải nỗ lực hơn nữa, quan tâm hạ tầng kết nối nội tỉnh, mở rộng không gian phát triển.

Đối với doanh nghiệp, Thủ tướng mong muốn tinh thần cống hiến và khai thác tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh; chiến lược phát triển của các doanh nghiệp phù hợp chiến lược phát triển của đất nước, của Thanh Hóa thì sẽ cộng hưởng, phát triển nhanh và bền vững./.