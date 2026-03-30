Các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 30/3, tại kỳ họp thứ Nhất, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI đã bầu đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Văn Dũng, Huỳnh Thanh Nhân, Nguyễn Trường Nhật Phượng.
Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân Thành phố bầu đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Lộc Hà, Hoàng Nguyên Dinh, Bùi Xuân Cường, Bùi Minh Thạnh, Nguyễn Công Vinh, Trần Văn Bảy./.