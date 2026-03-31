Các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND và UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 30/3/2026, tại kỳ họp thứ I, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí: Lê Hồng Thắm, Giang Văn Phục, Đinh Thị Việt Huỳnh.
Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Gian bầu đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí: Nguyễn Thanh Phong, Lê Trung Hồ, Lê Văn Phước, Nguyễn Thị Minh Thúy, Ngô Công Thức./.