Chính trị

Các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí Lưu Văn Trung được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa XI; đồng chí Hồ Văn Mười được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

cac-chuc-danh-lanh-dao-chu-chot-cua-hdnd-va-ubnd-tinh-lam-dong-nhiem-ky-2026-2031.jpg

Ngày 30/3/2026, tại Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí: K’ Mák, Tiêu Hồng Phúc, Y Quang BKrông, Nguyễn Thị Thuận Bích, Mai Thị Xuân Trung và Đa Cát Vinh.

Tại Kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã bầu đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí: Lê Trọng Yên, Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Ngọc Phúc, Nguyễn Minh, Võ Ngọc Hiệp và Đinh Văn Tuấn./.

(TTXVN/Vietnam+)
