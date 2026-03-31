Chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2026-2031

Tỉnh Điện Biên công bố các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2026-2031, bao gồm Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân.

Ngày 30/3/2026, tại Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đồng chí Cao Thị Tuyết Lan, Bùi Minh Hải được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng bầu đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đồng chí: Lò Văn Cương, Nguyễn Văn Đoạt, Nguyễn Minh Phú tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031./.

(TTXVN/Vietnam+)
Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục