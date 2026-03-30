Các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 30/3, tại kỳ họp thứ I, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu đồng chí Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.
Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí: Nguyễn Cao Phúc, Nguyễn Thế Hải, Nghe Minh Hồng.
Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi bầu đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí: Y Ngọc, Nguyễn Ngọc Sâm, Trần Phước Hiền, Nguyễn Công Hoàng, Đỗ Tâm Hiển./.