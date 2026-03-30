Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, An Giang kiện toàn chức danh chủ chốt

Ngày 30/3, Hội đồng Nhân dân các tỉnh Thái Nguyên và An Giang tổ chức Kỳ họp thứ nhất để kiện toàn các chức danh chủ chốt và quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Ông Bùi Văn Lương được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất với sự tham dự của ông Vũ Hồng Thanh - Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành trong tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, ông Vũ Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã đạt được thời gian qua; nhấn mạnh sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh Thái Nguyên trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội, đặc biệt là việc thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và cải thiện chất lượng đời sống người dân.

Ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, phát biểu tại Kỳ họp. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục cập nhật và xác định rõ chiến lược phát triển sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, nhất là việc phát huy vai trò trung tâm của vùng. Tỉnh chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trong công tác quy hoạch, logistics, công nghệ và điều chỉnh lại các kế hoạch phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, hạ tầng số.

Địa phương chú trọng đầu tư vào các vùng khó khăn, giảm bớt khoảng cách phát triển giữa các khu vực trong tỉnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thái Nguyên cần quán triệt và triển khai mạnh mẽ các chủ trương của Đảng, tập trung phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và phát triển bền vững trong tương lai...

Với 100% đại biểu có mặt tại kỳ họp bỏ phiếu tán thành, ông Bùi Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 - đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm: ông Đỗ Đức Công, bà Trần Thị Lộc, ông Đồng Văn Lưu và bà Mai Thị Thúy Nga.

Kỳ họp đã bầu ông Vương Quốc Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021-2026 - tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm: ông Nguyễn Linh, bà Nguyễn Thị Loan, ông Dương Văn Lượng và ông Nông Quang Nhất.

Kỳ họp cũng xem xét, thông qua Nghị quyết về việc thành lập các Ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh; công bố các nghị quyết của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh liên quan đến tổ chức bộ máy và phân công đại biểu; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời thảo luận, thông qua Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV.

Quyết định của đại biểu dân cử phải vì lợi ích chung

Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ Nhất, quyết định những nội dung quan trọng, liên quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các cơ quan của Hội đồng Nhân dân; đồng thời, bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân khu vực.

Kết quả, ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X - tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm: bà Lê Hồng Thắm, bà Đinh Thị Việt Huỳnh, ông Giang Văn Phục khóa X tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và ủy viên UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031; các phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: ông Nguyễn Thanh Phong, ông Lê Văn Phước, ông Lê Trung Hồ, ông Ngô Công Thức, bà Nguyễn Thị Minh Thúy tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng thời, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu 16 ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã trao giấy chứng nhận cho 85 đại biểu trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải đề nghị, các đại biểu Hội đồng Nhân dân phải luôn ghi nhớ và thực hành tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi nước, quên lợi nhà; vì lợi chung, quên lợi riêng”, phải đặt lợi ích của Tổ quốc, nhân dân lên trên hết, trước hết. Mỗi đại biểu phải thực sự là người đại diện trung thành, có trách nhiệm, xứng đáng với ý chí, nguyện vọng của cử tri; thực hiện nghiêm túc chương trình hành động đã đề ra. Mỗi ý kiến phát biểu phải thể hiện trách nhiệm; mỗi lá phiếu biểu quyết phải được cân nhắc kỹ lưỡng; mỗi quyết định đưa ra phải đặt trong tổng thể lợi ích chung của tỉnh, đất nước và nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XI cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo hướng thực chất. Các kỳ họp phải được chuẩn bị kỹ; nội dung thảo luận phải bám sát thực tiễn; nghị quyết ban hành phải bảo đảm tính khả thi, có nguồn lực để thực hiện.

Hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh cần được đổi mới, tăng cường theo hướng chủ động có trọng tâm, trọng điểm; phòng ngừa “từ sớm, từ xa,” kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, điều hành, qua đó giúp cơ quan Nhà nước điều chỉnh kịp thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Hoạt động chất vấn phải trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, có trọng tâm, trọng điểm, làm rõ trách nhiệm giải trình.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang đề nghị với vai trò là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, rõ trách nhiệm người đứng đầu.

Mọi hoạt động điều hành phải hướng đến mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, lần thứ I đã đề ra, xây dựng tỉnh An Giang phát triển nhanh và bền vững.

Ngay sau kỳ họp, các cơ quan của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn các chức danh theo quy định để bộ máy chính quyền đủ điều kiện đi vào hoạt động. Thường trực và các Ban của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm triển khai quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh bắt đầu thực hiện đầy đủ vai trò của người đại biểu; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; tham gia có trách nhiệm vào các hoạt động của Hội đồng Nhân dân./.

An Giang đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, du lịch năng động của vùng Tận dụng lợi thế, An Giang đẩy mạnh thương mại, thương mại điện tử, thu hút đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, dịch vụ năng động của khu vực.