Các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 30/3, tại Kỳ họp thứ I, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh bầu đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí Dương Tất Thắng, Nguyễn Thị Việt Hà.
Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh bầu đồng chí Phan Thiên Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031; bầu các đồng chí: Trần Báu Hà, Hồ Huy Thành, Nguyễn Thị Nguyệt giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031./.