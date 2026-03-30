Các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 30/3, tại Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Các đồng chí: Phạm Văn Chuẩn, Trần Thanh Nguyên, tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Tại Kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã bầu đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí: Trần Văn Dũng, Nguyễn Thành Diệu, Huỳnh Minh Tuấn và Nguyễn Phước Thiện./.