Đồng Tháp, An Giang công bố kết quả bầu cử HĐND: Cơ cấu đại biểu đa dạng

Các tỉnh Đồng Tháp, An Giang đã công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo báo cáo từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Tháp công bố ngày 20/3, cuộc bầu cử đã diễn ra thành công tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu cao kỷ lục, đạt 99,67%. Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh là 142 người; tổng số người trúng cử Hội đồng Nhân dân tỉnh là 85 người.

Qua đánh giá của Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp, công tác bầu cử tại tỉnh diễn ra an toàn, tiết kiệm, đúng tiến độ, bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch, bình đẳng. Ngày bầu cử thực sự là "Ngày hội của toàn dân," góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới đất nước.

Cuộc bầu cử tại tỉnh Đồng Tháp diễn ra đúng quy định của pháp luật, bảo đảm trang nghiêm, dân chủ, an toàn và tiết kiệm. Các Tổ bầu cử thực hiện nghiêm túc các bước theo đúng quy trình.

Cử tri trong tỉnh tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy quyền dân chủ và trách nhiệm chính trị của nhân dân trong việc tham gia lựa chọn người tiêu biểu, đủ phẩm chất, năng lực, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của người dân.

Với cơ cấu đại biểu đa dạng, trình độ chuyên môn cao và tâm huyết với sự nghiệp phát triển của tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 được kỳ vọng sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động.

Cử tri là người dân tộc Chăm theo đạo Hồi Islam tại ấp Bình Di, xã Khánh Bình (tỉnh An Giang) tham gia bầu cử. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Trong khi đó, ông Nguyễn Hoàng Thông, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang, Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh An Giang có gần 3,3 triệu cử tri tham gia bầu cử tại 2.712 tổ bầu cử, đạt 99,5%; trong đó có 60/102 xã, phường, đặc khu có 100% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang cho biết chiều 18/3 đã ra báo cáo về tình hình và kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại tỉnh An Giang; ban hành Nghị quyết số 136/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại tỉnh An Giang được tổ chức trong không khí trang nghiêm, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Công tác chuẩn bị tại các khu vực bỏ phiếu được triển khai chu đáo, đồng bộ từ trang trí khánh tiết, niêm yết danh sách cử tri đến kiểm tra, niêm phong thùng phiếu đều được thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch.

Theo ông Nguyễn Hoàng Thông, dư luận nhân dân đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử; các ứng cử viên được giới thiệu bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần theo quy định, tạo được niềm tin và sự kỳ vọng của cử tri; trên các tuyến đường, khu dân cư, cờ hoa, băngrôn, khẩu hiệu được trang trí rực rỡ, tạo nên không khí vui tươi, trang trọng của ngày hội non sông.

Trong ngày bầu cử, hệ thống giao thông thuận lợi, thông tin liên lạc thông suốt, thời tiết nắng ráo thuận lợi cho việc đi bầu cử của cử tri đảm bảo thời gian. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông được giữ vững; không xảy ra sự cố, điểm nóng trong suốt quá trình bầu cử.

"Kết quả trên khẳng định cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh An Giang đã diễn ra dân chủ, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân, góp phần lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân," ông Nguyễn Hoàng Thông nhấn mạnh.

Theo Nghị quyết số 136/NQ-UBBC công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 do Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang ban hành, có 85 người trúng cử được bầu từ 143 ứng viên./.

