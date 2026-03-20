Trao quyền, thúc đẩy tham gia của nữ quân nhân trong hoạt động gìn giữ hòa bình

Chiều 20/3, Lễ bế mạc khóa huấn luyện Phụ nữ, Hòa bình và An ninh (WPS) năm 2026 do Canada hỗ trợ đã diễn ra tại Hà Nội.

Được tổ chức từ ngày 16-20/3 tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng), khóa huấn luyện đã góp phần khẳng định sự tích cực của Việt Nam trong thúc đẩy Chương trình nghị sự của Liên hợp quốc về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh, đồng thời đóng góp hiệu quả cho hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trong khuôn khổ khóa huấn luyện, hơn 30 học viên đến từ Việt Nam và quốc tế đã phát triển nhiều kiến thức, kỹ năng chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm, thách thức và các giải pháp về lồng ghép yếu tố giới trong hoạt động quân sự và tăng cường vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong các vấn đề an ninh và hòa bình quốc tế.

Với sự đồng hành của các giảng viên, chuyên gia quốc tế, các học viên tham gia khóa huấn luyện đã được thông tin, giới thiệu nhiều nội dung về lịch sử, lý thuyết và công cụ pháp lý của Chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh; phân tích tác động của chương trình đối với quân đội cũng như với hòa bình, an ninh quốc tế, khu vực và trong nước; khám phá cách tiếp cận chương trình trong Kế hoạch hành động khu vực của ASEAN, phân tích vai trò của quân đội trong việc hỗ trợ các cam kết về phụ nữ, hòa bình và an ninh; trao quyền cho phụ nữ trong quân đội thông qua đánh giá mối liên hệ giữa Chương trình và quá trình hội nhập của phụ nữ trong quân đội; phân tích cách quân đội có thể hỗ trợ trao quyền cho phụ nữ ở cấp thể chế, trong nước và quốc tế.

Con gái Thiếu tá Nguyễn Thị Vân Anh tiễn mẹ lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Nội dung huấn luyện cũng lồng ghép góc nhìn giới, phân tích cách tích hợp góc nhìn giới vào các chức năng và hoạt động quân sự; áp dụng công cụ phân tích giới, tìm hiểu các công cụ phân tích giới được quân đội sử dụng ở cấp thể chế và hoạt động; thực hành áp dụng phân tích giới thông qua những tình huống trong thể chế và hoạt động.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Đại tá Nguyễn Như Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, đây là khóa huấn luyện chuyên sâu quốc tế nằm trong đề xuất sáng kiến hợp tác giữa Canada và Việt Nam đồng tổ chức một chuỗi sự kiện, nhằm thúc đẩy Chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh trong khuôn khổ Chương trình Đào tạo và hợp tác quân sự của Canada (MPTC).

Trong bối cảnh Việt Nam tham gia ngày càng sâu rộng vào các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc với sự gia tăng cả về số lượng và chất lượng của các nữ quân nhân tham gia, việc tổ chức khóa học lần này thể hiện sự cam kết, hưởng ứng mạnh mẽ của Việt Nam đối với Chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.

Khóa huấn luyện đã góp phần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, kiến thức và phương pháp áp dụng các nguyên tắc của Chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc và góc nhìn về giới vào thực hiện các chức năng và hoạt động quân sự của quân đội cho các sỹ quan của Quân đội nhân dân Việt Nam và các nước đối tác ASEAN thuộc Chương trình Đào tạo và hợp tác quân sự của Canada, qua đó giúp các quân nhân sẵn sàng triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ.

Bên cạnh đó, hoạt động này còn góp phần hưởng ứng chủ trương của Liên hợp quốc về tăng cường sự tham gia đầy đủ, bình đẳng và có ý nghĩa của phụ nữ trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, qua đó góp phần tăng cường vai trò, trao quyền và thúc đẩy sự tham gia và đóng góp của nữ quân nhân vào việc nâng cao hiệu quả thiết thực của hoạt động gìn giữ hòa bình.

Theo Tiến sỹ Alan Okros, Trưởng Nhóm lãnh đạo Kingston, Trưởng Đoàn giảng viên Canada, khóa huấn luyện đã cung cấp những kiến thức về Chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh, cách triển khai chương trình này trong lực lượng vũ trang.

Khẳng định tầm quan trọng của việc vận dụng những nội dung này vào thực tiễn, Tiến sỹ Alan Okros cho rằng khóa huấn luyện cũng giúp nâng cao nhận thức về cách mà Chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh định hướng mục tiêu nhiệm vụ và các yếu tố con người trong môi trường hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc./.

