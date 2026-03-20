Tiểu đoàn DK1 Hải quân đón nhận danh hiệu Anh hùng lần thứ hai

Chiều 20/3, tại xã Long Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai của Tiểu đoàn DK1 (thuộc Vùng 2 Hải quân) và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lần thứ hai của Vùng.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Hải quân; Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương phía Nam.

Tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Trần Mạnh Chiến, Chính ủy Vùng 2 Hải quân đã ôn lại chặng đường vẻ vang của đơn vị. Thành lập ngày 19/3/2009, Vùng 2 Hải quân có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển rộng trên 300.000 km² thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc từ mũi Ba Kiệm (Lâm Đồng) đến cửa sông Gành Hào (Cà Mau). Năm 2018, với những thành tích xuất sắc đạt được, Vùng 2 Hải quân đã được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Trong giai đoạn 2021-2025, Vùng đã tổ chức gần 1.500 lượt chuyến tàu tuần tra, trinh sát, thực hiện gần 2 triệu hải lý an toàn, tham mưu xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Quân kỳ quyết thắng và trao bằng Huân chương Bảo vệ tổ quốc cho Vùng 2 Hải quân. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Bên cạnh nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, Vùng còn là điểm tựa vững chắc cho ngư dân với hơn 200 lượt nhiệm vụ cứu nạn, cấp cứu 337 ngư dân trên biển.

Đối với Tiểu đoàn DK1, kể từ khi thành lập ngày 5/7/1989, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ đã kiên cường bám trụ nơi "đầu sóng ngọn gió". Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đặc biệt khó khăn trên thềm lục địa phía Nam, 17 cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh.

Đơn vị hiện quản lý, chốt giữ 15 nhà giàn kiên cố, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và hỗ trợ đắc lực cho hoạt động kinh tế biển của ngư dân. Tiêu biểu, tháng 4/2020, Nhà giàn DK1/11 đã cứu nạn 30 ngư dân gặp nạn trên biển.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, năm 2005, Tiểu đoàn DK1 được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đơn vị tiếp tục vinh dự được đón nhận danh hiệu cao quý này lần thứ hai.

Tại buổi lễ, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm ghi nhận và biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc của Vùng 2 Hải quân và Tiểu đoàn DK1. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng huấn luyện và sức mạnh chiến đấu; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển vững chắc và chăm lo tốt đời sống cho bộ đội, nhất là lực lượng làm nhiệm vụ tại các nhà giàn DK1.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm đã trao bằng đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Tiểu đoàn DK1. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm đã trao danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Tiểu đoàn DK1; Phó Đô đốc Nguyễn An Phong gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Quân kỳ quyết thắng cho Vùng 2 Hải quân.

Đây là sự ghi nhận to lớn của Đảng, Nhà nước đối với những chiến công và sự đóng góp của cán bộ, chiến sỹ Vùng 2 Hải quân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc./.

