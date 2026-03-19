Ông Vũ Hải Hà làm Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại

Chiều 19/3, tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì Lễ công bố và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Vũ Hải Hà giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại.

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới; đại diện Đảng ủy Quốc hội; Thường trực các Ủy ban của Quốc hội; các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại; lãnh đạo Văn phòng Quốc hội; các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại...

Tại buổi lễ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Đại Thắng đã công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn chức vụ đối với ông Vũ Hải Hà.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn ông Vũ Hải Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trao Nghị quyết, tặng hoa chúc mừng ông Vũ Hải Hà, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chúc mừng tập thể Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại được bổ sung, kiện toàn nhân sự lãnh đạo.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết ông Vũ Hải Hà là cán bộ được đào tạo bài bản, có trình độ Cử nhân ngôn ngữ Anh, Cử nhân Luật, Thạc sỹ Chính sách công, Cao cấp chính trị.

Ông Vũ Hải Hà có bề dày kinh nghiệm hơn 30 năm công tác và trưởng thành tại Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đã kinh qua nhiều vị trí công tác.

Ở mỗi cương vị công tác, ông Vũ Hải Hà đều phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện được trình độ chuyên môn, năng lực và bản lĩnh chính trị.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong điều kiện đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, khối lượng công việc của Quốc hội nói chung, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nói riêng trong thời gian tới đây ngày càng lớn, với nhiều nội dung mới để đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và những Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó có Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới...

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tập trung xây dựng cơ quan ngày càng chuyên nghiệp, thực chất, đoàn kết chủ động, tích cực và sâu sắc để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đối với Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại là cơ quan tham mưu về định hướng xây dựng pháp luật; thiết kế chương trình xây dựng pháp luật và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để góp phần thúc đẩy nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả về lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Bên cạnh đó, Ủy ban cần tăng cường tham mưu chiến lược cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Quốc hội và Quốc hội về lĩnh vực này. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng giám sát các lĩnh vực này theo chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban và của Quốc hội, góp phần thẩm tra, thẩm định để Quốc hội quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung, cũng như về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cùng với ông Vũ Hải Hà tập trung xây dựng Ủy ban ngày càng chuyên nghiệp, thực chất; tập thể lãnh đạo đoàn kết, chủ động, tích cực và sâu sắc trong công việc; xây dựng tập thể thống nhất, vững mạnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà khẳng định sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, kiến thức của mình, góp phần đưa hoạt động đối ngoại của Quốc hội ngày càng thực chất, hiệu quả để cùng với đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhà nước và đối ngoại nhân dân xây dựng và củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời sẽ tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng, học hỏi, nghiên cứu, giữ vững bản lĩnh chính trị để đóng góp vào công việc chung của Ủy ban, cùng Thường trực Ủy ban xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, vững mạnh

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại; sự phối hợp, hỗ trợ thường xuyên của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Vụ Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, để cùng xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

