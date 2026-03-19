Biên phòng Đà Nẵng kịp thời chuyển cấp cứu thành công sản phụ người Lào sinh khó

Sáng 19/3, Trung tá Nguyễn Phúc Trường, Chính trị viên Đồn biên phòng Ga Ry, thành phố Đà Nẵng cho biết, vào sáng cùng ngày, Đồn biên phòng Ga Ry nhận được tin báo đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ chính quyền bản A Bưl, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào.

Bệnh nhân là chị Si Phet SaMi, 22 tuổi, sản phụ đang trong quá trình chuyển dạ sinh con đầu lòng nhưng gặp diễn biến phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của cả mẹ và bé.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã khẩn trương cử 7 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng quân y trực tiếp lên đường. Tổ công tác đã nhanh chóng cơ động vượt đường rừng đến hiện trường để ứng cứu.

Hỗ trợ sản phụ người Lào chuyển cấp cứu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại đây, lực lượng chức năng đã tiến hành thăm khám và kiểm tra tình trạng sức khỏe ban đầu cho người bệnh. Nhận thấy ca sinh có nhiều yếu tố rủi ro, đơn vị quyết định vận chuyển sản phụ vượt tuyến về Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang, thành phố Đà Nẵng cấp cứu.

Quá trình di chuyển bệnh nhân diễn ra hết sức khẩn trương nhưng vẫn bảo đảm an toàn tuyệt đối nhờ sự phối hợp chặt chẽ. Đến trưa cùng ngày, sản phụ đã được đưa về đến Trung tâm y tế an toàn.

Bên cạnh việc hỗ trợ chuyên môn và phương tiện, Đồn biên phòng Ga Ry còn trao tặng gia đình sản phụ số tiền 2 triệu đồng để trang trải các chi phí cần thiết./.

Kiểm tra tình hình sức khỏe của sản phụ. (Ảnh: PV/Vietnam+)