Biên phòng Việt Nam-Lào lần đầu tuần tra song phương cấp tỉnh

Giữa những cơn mưa rừng tầm tã, khi núi rừng miền Tây Nghệ An còn chìm trong sương sớm, một đoàn tuần tra đặc biệt đã lên đường.

Đó không chỉ là một chuyến tuần tra biên giới thông thường, lần đầu tiên trong lịch sử, hoạt động tuần tra song phương cấp tỉnh giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Houaphanh (Lào) được tổ chức.

Đây được coi là một dấu mốc quan trọng, mở ra chương mới trong công tác phối hợp bảo vệ biên giới giữa hai quốc gia láng giềng.

Những bước chân gắn kết

Dù thời tiết khắc nghiệt, mưa kéo dài suốt đêm, từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ hai bên đã sát cánh bên nhau, bắt đầu hành trình tuần tra xuyên rừng núi, kéo dài hơn 122 km. Đoàn đi qua 41 cột mốc và 14 cọc dấu, kiểm tra toàn bộ hệ thống mốc quốc giới, đánh giá tình hình xâm canh, xâm cư và nguy cơ vi phạm quy chế biên giới.

Không chỉ mang theo vũ khí và thiết bị chuyên dụng, hành trang của đoàn tuần tra còn là tinh thần đoàn kết, hữu nghị được vun đắp qua nhiều thế hệ. Những cái bắt tay, ánh mắt tin tưởng và sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai lực lượng là minh chứng sống động cho mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào.

Trung tá Sổm Nức Khun Phạ Chăn, Đại đội trưởng Đại đội Biên phòng 216, tỉnh Houaphanh, chia sẻ: "Hoạt động tuần tra song phương quản lý đường biên, mốc giới được chúng tôi duy trì thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Hằng tháng, Đại đội 216 và Đồn Biên phòng Thông Thụ đều phối hợp tuần tra nhằm quản lý, bảo vệ biên giới."

Lời nói giản dị nhưng đầy trách nhiệm ấy phản ánh sự gắn bó mật thiết giữa các đơn vị Biên phòng hai nước. Không chỉ là nhiệm vụ, đó còn là sự tin tưởng, cam kết gìn giữ từng tấc đất thiêng liêng.

Trung tá Hoàng Thế Tài, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thông Thụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, chia sẻ địa bàn đơn vị quản lý chủ yếu là rừng núi, giao thông cách trở, thời tiết khắc nghiệt, đời sống bà con còn nhiều khó khăn. Những yếu tố đó khiến công tác tuần tra, kiểm soát biên giới gặp không ít trở ngại. Tuy nhiên, chúng tôi luôn xác định rõ bảo vệ biên giới không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc. Mỗi chuyến tuần tra, mỗi lần tiếp xúc với nhân dân là dịp để củng cố thế trận lòng dân, tuyên truyền pháp luật, phòng, chống tội phạm và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Tuần tra biên giới không chỉ là nhiệm vụ quân sự mà còn là biểu tượng của tình hữu nghị Việt-Lào. Những bước chân lặng lẽ giữa núi rừng hôm nay không chỉ gìn giữ từng cột mốc, từng cọc dấu mà còn là minh chứng cho sự gắn kết bền chặt giữa hai dân tộc.

Vì một biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển

Tỉnh Nghệ An có đường biên giới dài hơn 468 km, giáp với ba tỉnh của Lào là Xiengkhuang, Bolikhamsai và Houaphanh. Với địa hình hiểm trở, dân cư phân bố thưa thớt, công tác quản lý biên giới luôn là thách thức lớn. Tuy nhiên, bằng sự chủ động và sáng tạo, đến nay, Bộ đội Biên phòng Nghệ An tổ chức tuần tra cấp tỉnh với ba địa phương đối diện.

Thiếu tướng Khăm Mương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, nhấn mạnh: “Đây là lần đầu tiên tuần tra song phương cấp tỉnh được tổ chức, mang ý nghĩa quan trọng nhằm đảm bảo biên giới hòa bình và phát triển."

Sau mỗi chuyến tuần tra, hai bên duy trì trao đổi thông tin, phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, tuyên truyền pháp luật cho người dân khu vực biên giới. Đây là hoạt động hợp tác hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng biên.

Đại tá Hồ Quyết Thắng, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Nghệ An khẳng định: “Chúng tôi thực hiện nghiêm thỏa thuận hợp tác giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Cục Biên phòng Lào, tăng cường đối ngoại biên phòng với các tỉnh đối diện. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm an ninh biên giới. Hoạt động này sẽ được duy trì thành nền nếp, nhất là tại các địa bàn trọng điểm."

Trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều biến động, việc duy trì biên giới hòa bình, ổn định là yếu tố then chốt để phát triển bền vững. Tuần tra song phương cấp tỉnh không chỉ giúp kiểm soát tình hình thực địa mà còn là cơ hội để hai bên cùng đánh giá, điều chỉnh và nâng cao hiệu quả hợp tác. Thông qua hoạt động này, công tác tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức người dân vùng biên về chủ quyền lãnh thổ, phòng, chống tội phạm và bảo vệ môi trường sống được đẩy mạnh, qua đó, hình thành thế trận biên phòng toàn dân, gắn kết giữa lực lượng chức năng và cộng đồng./.

