Tám thập kỷ xây dựng, phát triển và tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào

Sau 80 năm xây dựng và phát triển, Việt Nam đã giành được những thành tựu toàn diện, to lớn và có ý nghĩa lịch sử, khẳng định vai trò, vị thế ngày càng cao trong khu vực và thế giới.

Những thành tựu ấy không chỉ mang lại diện mạo mới, vị thế mới cho Việt Nam, mà còn góp phần to lớn trong việc gìn giữ, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam.

Đó là những khẳng định của các nhà lãnh đạo Lào với phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn nhân dịp 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).



Giáo sư, Viện sỹ Boviengkham Vongdara - Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam - nhấn mạnh thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945 đã mở ra kỷ nguyên độc lập cho dân tộc Việt Nam, song đất nước phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thách thức.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết một lòng, phát huy tinh thần quật cường, anh dũng, vượt qua thử thách để giành những thắng lợi to lớn.

Điển hình là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thống nhất hoàn toàn đất nước - những dấu son khẳng định Việt Nam là dân tộc anh hùng.



Sau khi thống nhất, Việt Nam lại tiếp tục đối diện với bao khó khăn do hậu quả chiến tranh và cấm vận. Song chính trong thử thách đó, bản lĩnh và trí tuệ của Đảng Cộng sản Việt Nam lại được khẳng định khi đã khởi xướng và lãnh đạo công cuộc Đổi Mới từ năm 1986.

Nhờ đó, Việt Nam đã vượt qua khủng hoảng, thoát khỏi tình trạng kém phát triển, vươn lên trở thành quốc gia phát triển năng động, có vị thế ngày càng cao trong khu vực và thế giới.

Việt Nam không chỉ giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ mà còn chú trọng phát triển xã hội, bảo vệ môi trường, đẩy mạnh khoa học-công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số.



Một điểm nhấn quan trọng khác là vai trò quốc tế ngày càng nổi bật của Việt Nam. Thông qua đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, hữu nghị, Việt Nam đã khẳng định là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Trên hành trình đó, Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho việc thực hiện các nghĩa vụ quốc tế, trong đó có sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa đối với Lào và nhiều nước bạn bè khác.



Theo Giáo sư Boviengkham Vongdara, quan hệ Lào-Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đặt nền móng và dày công vun đắp, đã trở thành mối quan hệ hiếm có trên thế giới.

Trong kháng chiến, hai dân tộc đã kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi, cùng hy sinh xương máu cho độc lập, tự do của mỗi nước. Sau khi chủ nghĩa thực dân, đế quốc bị đánh bại, hai nước tiếp tục xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.



Trên cương vị Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam, Giáo sư Boviengkham khẳng định sẽ cùng với Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam- Lào tiếp tục gìn giữ và phát huy di sản quý báu này như “con ngươi của mắt mình.”

Ông nhấn mạnh, việc đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền sẽ giúp cho thế hệ trẻ hai nước hiểu rõ và trân trọng giá trị của tình hữu nghị đặc biệt; tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác trên nhiều lĩnh vực từ văn hóa, giáo dục, khoa học-công nghệ, y tế, du lịch, thương mại, đầu tư, nông nghiệp đến chuyển đổi số, nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.



Đồng quan điểm, ông Alounxay Sounnalath - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak - khẳng định lịch sử 80 năm của Việt Nam gắn bó mật thiết, không thể tách rời với lịch sử thế giới cũng như với chặng đường 50 năm của đất nước Lào.

Ông nhấn mạnh nhân dân Việt Nam đã chứng minh tinh thần kiên cường, anh dũng trong đấu tranh giải phóng dân tộc, đồng thời phát triển toàn diện trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, đối ngoại trong thời kỳ đổi mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước và nhân dân Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò, vị thế trên trường quốc tế.



Đặc biệt, ông Alounxay cho rằng mối quan hệ hữu nghị Lào-Việt Nam là tài sản vô giá, có một không hai, cần được bảo vệ và phát huy, nhất là qua thế hệ trẻ - những người sẽ kế tục và vun đắp truyền thống cao đẹp ấy.

Ông ví mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào với bài ca “Trường Sơn Đông-Trường Sơn Tây,” biểu tượng của sự gắn bó, sẻ chia trong chiến tranh và hòa bình.



Đánh giá về vai trò của các nhà lãnh đạo Việt Nam, Giáo sư Boviengkham Vongdara nhấn mạnh: "Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam và Lào, đồng thời gây dựng đội ngũ lãnh đạo kế cận, góp phần hình thành nên mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam. Các thế hệ lãnh đạo Việt Nam kế tiếp đã tiếp nối, phát huy truyền thống đó, kiên định xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời đồng hành cùng Lào trong mọi chặng đường. Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và tập thể lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, công cuộc đổi mới tiếp tục được đẩy mạnh với trọng tâm là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, chống tham nhũng, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý. Đây là nhân tố quan trọng để Việt Nam phát triển bền vững, hội nhập sâu rộng, nâng cao vị thế quốc tế."



Ông Alounxay Sounnalath bổ sung thêm rằng lãnh đạo Việt Nam và Lào qua các thế hệ đều có 3 đặc trưng quan trọng: được rèn luyện trong phong trào thực tiễn gắn với nhân dân; có trí tuệ, năng lực và tinh thần nghiên cứu; và luôn sẵn sàng hy sinh vì lợi ích của dân tộc. Chính sự hy sinh ấy đã làm nên những trang sử vàng, hun đúc nên mối quan hệ thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc.



Từ những chia sẻ của các nhà lãnh đạo Lào, có thể thấy rõ hành trình 80 năm của Việt Nam là bản anh hùng ca của một dân tộc bất khuất, đồng thời cũng là minh chứng cho sức sống trường tồn của tình đoàn kết Việt Nam-Lào.

Hai nước đã, đang và sẽ mãi là những người bạn, người đồng chí thủy chung, cùng chung tay gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, để truyền thống quý báu ấy tiếp tục nở hoa, kết trái vì tương lai tươi sáng của nhân dân hai nước./.

