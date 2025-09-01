Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và làm việc tại Trung Quốc, ngày 1/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.



Trong không khí thân tình, Thủ tướng khẳng định sự hiện diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của Việt Nam tới đây thể hiện tình cảm gắn bó, thủy chung giữa hai nước.

Chúc mừng những thành tựu của Lào trong ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát, Thủ tướng bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Thongloun Sisoulith đứng đầu, Lào sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công to lớn hơn nữa trong việc thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội lần thứ XI và tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ vinh dự được dự Lễ kỷ niệm trọng đại của Việt Nam trong dịp 2/9 sắp tới; vui mừng thông báo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào vừa tổ chức mít tinh kỷ niệm mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam hôm 30/8 vừa qua tại thủ đô Viêng Chăn, với sự tham dự của đông đảo quần chúng nhân dân Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định Lào sẽ tiếp tục nỗ lực gìn giữ và phát huy quan hệ hợp tác khăng khít, chặt chẽ với Việt Nam.



Trao đổi sâu rộng về các lĩnh vực hợp tác cụ thể, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy triển khai các kết quả tốt đẹp đạt được trong các chuyến thăm cấp cao vừa qua, nỗ lực giải quyết dứt điểm các dự án còn vướng mắc, tồn đọng; phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích thương mại biên giới, mở rộng danh mục ưu đãi thuế quan, đẩy mạnh kết nối hạ tầng thương mại biên giới; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thăm dò, khảo sát khoáng sản, công nghệ thông tin, viễn thông, chuyển đổi số.



Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi lập trường về các vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với lợi ích của hai nước; tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là hợp tác trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên hợp quốc; tranh thủ tối đa nguồn lực của đối tác quốc tế phù hợp để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội mỗi nước cũng như hợp tác giữa hai nước./.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith Nhân chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025, chiều 1/9, tại thành phố Thiên Tân, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.