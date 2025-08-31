Gìn giữ và phát triển mối quan hệ đặc biệt hiếm có Việt Nam-Lào

Ngày 30/8, tại tỉnh Savannakhet, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Tham dự sự kiện có bà Đặng Thị Hải Tâm, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Savannakhet; đại diện lãnh đạo, các cơ quan đoàn thể của 3 tỉnh Trung Lào (Savannakhet, Khammouane, Bolykhamxay) và quốc tế; đại diện hội doanh nghiệp, các tổ chức hữu nghị, cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đặng Thị Hải Tâm ôn lại chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam trong 80 năm qua. Bà nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã tiến hành thắng lợi Cách mạng Tháng Tám, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và làm chủ vận mệnh dân tộc.

Bà Đặng Thị Hải Tâm khẳng định năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt, là năm cuối triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời đánh dấu bước chuyển mình mới của dân tộc Việt Nam với những cải cách mang tính đột phá. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã thực hiện thành công cuộc cải cách bộ máy, sắp xếp lại chính quyền địa phương 2 cấp, giảm số tỉnh/thành từ 63 xuống còn 34.

Bộ Chính trị cũng đã ban hành những nghị quyết lớn về khoa học công nghệ, phát triển kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế, pháp luật và giáo dục - tạo động lực đưa đất nước tiến tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Tổng Lãnh sự nhấn mạnh những thành tựu to lớn đó không thể có được nếu thiếu sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em. Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào đã được hun đúc trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực.

Thay mặt lãnh đạo 3 tỉnh Trung Lào, ông Bounchom Ubonpaseuth, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet bày tỏ vui mừng trong suốt 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết một lòng đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; đồng thời bày tỏ niềm tự hào khi thấy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào và Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomviahane và Chủ tịch Souphanouvong vô cùng kính yêu đã khởi xướng, tiếp tục được củng cố và phát triển ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả trở thành di sản quý báu của hai nước Việt Nam-Lào.

Ông Bounchom Ubonpaseuth bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành cho Lào, tỉnh Savannakhet và các tỉnh khác của Lào, cả trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và trong giai đoạn phát triển hiện nay; khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam gìn giữ và phát triển mối quan hệ đặc biệt hiếm có này trong quan hệ quốc tế, để mối quan hệ này ngày càng đơm hoa kết trái, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, cũng như cho hòa bình, ổn định và hợp tác vì sự phát triển của khu vực và trên thế giới.

Bà Đặng Thị Hải Tâm, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Savannakhet, Trung Lào trao giấy khen cho các kiều bào có thành tích xuất sắc trong việc đoàn kết hướng về quê hương Tổ quốc. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam cùng các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã trao phần thưởng, học bổng, thiết bị học tập, phòng thí nghiệm STEM, dự án Eduten, máy tính, quà cho các cá nhân là những học sinh nghèo vượt khó, câu lạc bộ tiếng Việt tỉnh Savannakhet cùng một số nhà trường trên địa bàn các tỉnh Savannakhet và Khammouane.

Đặc biệt, tại sự kiện chương trình “Tiếp bước em tới trường” do Tổng Lãnh sự quán phát động đã thu được hơn 120 triệu kip (5.500 USD), được trao lại cho Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Savannakhet để mua dụng cụ học tập và trao cho các em nhân dịp khai giảng năm học mới 2025-2026.

Cùng với đó, chương trình “Trao gửi tình yêu thương” đã hỗ trợ vốn cho các hộ dân nghèo tại Savannakhet và Khammouane phát triển sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó, Tổng Lãnh sự quán cũng trao quà tri ân các gia đình có công với cách mạng, tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác cộng đồng người Việt tại Trung Lào. Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại Savannakhet cũng gửi mừng Quốc khánh Việt Nam một thùng bút sách vở cho năm học mới để trao tặng tỉnh Savannakhet.

Trong không khí ấm áp, thân tình, các đại biểu và khách mời cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước, tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào.

Đặc biệt, màn múa Lamvong truyền thống của Lào đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt khi các đại biểu cùng hòa mình trong vòng tay đoàn kết, thể hiện tinh thần giao lưu gắn bó, thắt chặt thêm tình hữu nghị thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc./.

