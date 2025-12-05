Chính trị

Quốc hội thảo luận chương trình mục tiêu quốc gia, biểu quyết 3 luật quan trọng

Hôm nay Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

Phạm Mai
Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo kế hoạch làm việc của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, sáng nay, 5/12, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Phiên thảo luận sẽ được truyền trình trực tiếp.

Buổi chiều, từ 14 giờ đến 16 giờ, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Tổng Thanh tra Chính phủ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Từ 16 giờ đến 17 giờ 30, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Toà án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu./.

(Vietnam+)
#Quốc hội khóa XV #chương trình mục tiêu quốc gia #Luật Lý lịch tư pháp
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy giải tỏa, bàn giao mặt bằng thông thoáng cho đơn vị thi công dự án. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Giảm khâu trung gian, người dân trực tiếp hưởng lợi

Chính quyền Thủ đô đang chuyển tải các Nghị quyết của Đảng về với dân, hướng tới mục tiêu then chốt là nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đưa người dân vào vị trí trung tâm và trực tiếp hưởng lợi.

Người dân sơ tán khỏi khu vực ngập lụt ở Gampaha, Sri Lanka. (Ảnh: THX/TTXVN)

Điện thăm hỏi về mưa lớn và lũ lụt tại Sri Lanka

Ngày 4/12/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Anura Kumara Disanayaka và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Harini Amarasuriya.

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.