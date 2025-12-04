Thông cáo báo chí số 35, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Thứ Năm, ngày 4/12/2025, ngày làm việc thứ 35, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Buổi sáng, Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp, dưới sự chủ trì điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về các nội dung: (1) Các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ; (2) Dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội; các Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước; (3) Các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

Tại phiên thảo luận có 14 lượt đại biểu phát biểu; đa số ý kiến đại biểu Quốc hội nhất trí với nhiều nội dung trong các báo cáo và dự thảo Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời, phân tích, đánh giá làm sâu sắc thêm tinh thần dân chủ của Quốc hội, những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua của Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung sau: việc ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì tăng trưởng cao; công tác hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật; phát triển hạ tầng, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chất lượng quản trị công; vấn đề về văn hóa, lối sống trong học đường, xã hội; chính sách văn hóa; xây dựng nền tảng văn hóa; hoạt động đối ngoại của Chủ tịch nước; đổi mới trong tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội trong thời kỳ chuyển đổi số; nguyên nhân của thành công, hạn chế; đánh giá sâu sắc, rõ hơn những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội; khó khăn của doanh nghiệp; những vấn đề liên quan trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó với thiên tai, bão lũ; vấn đề thủ tục hành chính, nguồn lực thực hiện, cơ chế, chính sách đặc thù, chuyển đổi số, hạ tầng kỹ thuật và liên thông khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Một số ý kiến đại biểu đề nghị sớm tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thi hành các luật, nghị quyết, định hướng nhiệm vụ lập pháp, giám sát, phổ biến, tuyên truyền pháp luật trong nhiệm kỳ tới...

Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe các nội dung sau: (1) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030.

(2) Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030.

(3) Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao trình bày Tờ trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. (4) Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Thứ Sáu, ngày 5/12/2025, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035 (Phiên họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp).

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành các nội dung: (1) biểu quyết thông qua: Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; (2) thảo luận ở Hội trường về: dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo./.

