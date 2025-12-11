Toàn văn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 10 của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chiều 11/12, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XV đã bế mạc Kỳ họp thứ 10.

Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu bế mạc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn:

"Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý,

Kính thưa đồng bào, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cử tri và nhân dân cả nước,

Sau 40 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Quốc hội đã xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua 51 luật, 39 nghị quyết, trong đó có 8 nghị quyết quy phạm pháp luật. Đây là một khối lượng lập pháp rất lớn, chiếm gần 30% tổng số luật, nghị quyết quy phạm được ban hành của cả nhiệm kỳ.

Các luật, nghị quyết được thông qua vừa đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, vừa kiến tạo khuôn khổ pháp lý cho giai đoạn mới. Cùng với công tác lập pháp, giám sát, Quốc hội đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề chiến lược có ý nghĩa rất quan trọng.

Đặc biệt, kỳ họp này, Quốc hội đã tổng kết sâu sắc, toàn diện công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; xem xét, quyết định công tác nhân sự đảm bảo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, thảo luận kỹ lưỡng các dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đóng góp trí tuệ, tâm huyết, hiến kế cho sự phát triển của đất nước hướng đến mục tiêu năm 2030, khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Kính thưa Quốc hội,

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, Quốc hội vui mừng khi đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng, Quốc hội phải họp trực tuyến trong điều kiện giãn cách, nhiều đại biểu Quốc hội phải cách ly, đeo khẩu trang dự họp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Kỳ họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thời gian cuối nhiệm kỳ, trên khắp cả nước, liên tiếp hứng chịu thiên tai, bão lũ, gây tổn thất nặng nề về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân; đất nước lại phải đối mặt trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình khu vực và thế giới.

Trước bối cảnh đó, cùng với các cơ quan trong hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội đã nỗ lực vượt bậc, thích ứng linh hoạt và hành động quyết liệt, giữ vững đoàn kết và đã đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và hoạt động ngoại giao nghị viện; góp phần đảm bảo: ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát được lạm phát, bội chi ngân sách nhà nước và các chỉ tiêu về nợ công; thặng dư thương mại liên tục ở mức cao; phát triển văn hóa, con người và xã hội đạt kết quả tích cực, nhiều mặt tiến bộ; an sinh xã hội và đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao; quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố, tăng cường; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế được nâng tầm; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, có mặt đột phá chưa từng có.

Đặc biệt, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp, Quốc hội đã chủ động đổi mới tư duy trong xây dựng luật, tích cực, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng thành pháp luật, khẳng định vai trò tiên phong đi trước một bước về thể chế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo; lần đầu tiên, tổ chức thành công 2 diễn đàn về pháp luật và giám sát.

Quốc hội đã ban hành nhiều đạo luật quan trọng về hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp lại các đơn vị hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nhất là trên các lĩnh vực: tài chính-ngân sách, văn hóa-xã hội, y tế-giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội; tài nguyên-môi trường; khoa học-công nghệ; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; quốc phòng-an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế…, tạo nền tảng quan trọng để đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Kỳ họp thứ 10, kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, tại phiên bế mạc hôm nay, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội về những đóng góp tích cực, tận tâm, tận lực, tận dụng từng phút, để thảo luận, tranh luận thẳng thắn, sâu sắc; lắng nghe, trăn trở trước những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân cũng như những vấn đề nóng của thực tiễn để phản ánh, đề xuất những giải pháp sát thực, căn cơ, đặt lợi ích của nhân dân vào trung tâm của mọi quyết sách, tháo gỡ kịp thời vướng mắc, khó khăn.

Có những thời điểm nội dung nhiều, khó, chưa có tiền lệ, tài liệu gửi chậm, thời gian gấp, nhưng các vị đại biểu Quốc hội sẵn sàng chia sẻ, cảm thông. Tôi mong rằng, tinh thần đó sẽ tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, dù ở cương vị nào, các vị đại biểu luôn đồng hành cùng với sự nghiệp phát triển của đất nước.

Nhân dịp này, thay mặt Quốc hội, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đối với niềm tin và sự ủng hộ quý báu của toàn thể nhân dân và cử tri cả nước; trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo kịp thời, sát sao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư; sự phối hợp, cộng đồng trách nhiệm của Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ; các địa phương, cơ quan, tổ chức hữu quan; sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế; sự tận tụy, trách nhiệm của bộ máy tham mưu, giúp việc, sự đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí… đã giúp Quốc hội hoàn thành trọng trách trong nhiệm kỳ vừa qua.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngay sau Kỳ họp này, cả hệ thống chính trị tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần tứ XI; chuẩn bị chu đáo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026- 2031; kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Trước mắt, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan chủ động, phối hợp chặt chẽ, kịp thời triển khai thực hiện theo đúng thời gian, kế hoạch đã ban hành; rà soát kỹ lưỡng khung pháp lý, quy trình, thủ tục, đảm bảo cuộc bầu cử tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, dân chủ, minh bạch, kỷ cương.

Đồng thời, Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại giai đoạn 2026-2030; chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, nhất là ở các vùng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ gây ra.

Kính thưa Quốc hội,

Nhiệm vụ, yêu cầu của đất nước trong giai đoạn phát triển mới đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển, sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới mạnh mẽ tư duy; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quyết sách chiến lược.

Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì nhân dân, vì đất nước, góp phần quan trọng để đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì một nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội, khách quý, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cử tri và nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài bước sang năm mới 2026 được mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!"./.

Bế mạc Kỳ họp Quốc hội thứ 10: Kiến tạo khuôn khổ pháp lý cho giai đoạn mới Sau 40 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.