Đại tướng Phan Văn Giang hội kiến Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga

Chiều 10/12, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hội kiến Đại tướng Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga.

Quan hệ quốc phòng Việt Nam-Liên bang Nga thời gian qua đã tiếp tục được triển khai theo tinh thần "tin cậy, thiết thực, hiệu quả, toàn diện," là trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, nổi bật trên các lĩnh vực như: trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; đào tạo; hợp tác quân, binh chủng; nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga; duy trì phối hợp, tham vấn hiệu quả tại các cơ chế, diễn đàn đa phương quốc tế về quốc phòng...

Nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam của Đại tướng Sergei Shoigu và đoàn có ý nghĩa quan trọng, nhằm cụ thể hóa những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga trong giai đoạn hợp tác mới đã được lãnh đạo hai nước thống nhất vào tháng 5/2025, Đại tướng Phan Văn Giang chân thành cảm ơn Đại tướng Sergei Shoigu trong thời gian giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã có những chỉ đạo sát sao, hiệu quả để Bộ Quốc phòng Liên bang Nga hoàn thành Tượng đài các chiến sỹ tình nguyện quốc tế Việt Nam tham gia chiến đấu bảo vệ Thủ đô Moscow trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941-1945).

Đại tướng Phan Văn Giang cũng thông tin tới Đại tướng Sergei Shoigu và đoàn công tác về việc Bộ Quốc phòng Việt Nam đã khánh thành Tượng đài tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Liên Xô tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, nhằm góp phần tri ân các chuyên gia quân sự Liên Xô từng giúp Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Quang cảnh cuộc hội kiến. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại cuộc hội kiến, hai bên đã cùng nhau trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định ASEAN ngày càng đóng vai trò quan trọng trong định hình và duy trì cấu trúc an ninh khu vực, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các nước thành viên, cũng như giữa ASEAN với các đối tác, trong đó có Liên bang Nga.

Về vấn đề Biển Đông, Việt Nam kiên quyết, kiên trì nguyên tắc giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS 1982); thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm kết thúc đàm phán và ký kết Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, góp phần xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hợp tác và phát triển.

Bộ trưởng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ quốc phòng giữa hai nước thời gian qua tiếp tục được triển khai theo tinh thần "tin cậy, thiết thực, hiệu quả, toàn diện," xứng đáng là trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, nổi bật trên các lĩnh vực như: trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; đào tạo; hợp tác quân, binh chủng; nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga; duy trì phối hợp, tham vấn hiệu quả tại các cơ chế, diễn đàn đa phương quốc tế về quốc phòng, nhất là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, trong đó có Hội nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).

Khẳng định Việt Nam ủng hộ các hoạt động do Nga và Lào chủ trì trong khuôn khổ Nhóm chuyên gia ADMM+ về Hành động mìn nhân đạo chu kỳ 2024-2027, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị trong thời gian tới Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm như đào tạo, trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga...

Đại tướng Phan Văn Giang tại buổi hội kiến. (Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát)

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam trân trọng cảm ơn Liên bang Nga đã cử đoàn đại biểu cấp cao của Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga sang tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025); cùng khối quân nhân Nga tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm.

Nhấn mạnh mối quan hệ truyền thống, hữu nghị, chân thành, gắn bó giữa Việt Nam và Liên bang Nga, Đại tướng Sergei Shoigu cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã cử khối quân nhân tham gia duyệt binh tại Quảng trường Đỏ nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Đại tướng Sergei Shoigu khẳng định Liên bang Nga ưu tiên việc tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng; đồng thời bày tỏ mong muốn, thời gian tới hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm tăng cường, thúc đẩy các lĩnh vực như: Hợp tác đào tạo; hợp tác quân binh chủng; công nghiệp quốc phòng; trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực cùng quan tâm và hợp tác trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga./.

