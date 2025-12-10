Chính trị

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Huế hoàn thành bước hiệp thương quan trọng

Tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, các đại biểu nhất trí biểu quyết giới thiệu 9 đại biểu Quốc hội khóa XVI và 94 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa IX.

Võ Văn Dũng
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Ngày 10/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất 2 nội dung, gồm: “Thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI” và “Thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.”

Các đại biểu nhất trí biểu quyết giới thiệu 9 đại biểu Quốc hội khóa XVI và 94 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa IX.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Chí Tài, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế nhấn mạnh, đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong quá trình tổ chức bầu cử để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Việc xác định đúng, trúng cơ cấu, số lượng phân bổ theo từng thành phần là nền tảng giúp việc rà soát, lựa chọn được người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, đảm bảo đúng sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo quy định, để bảo đảm dân chủ, lựa chọn đúng thành phần tiêu biểu, Hội nghị hiệp thương được tiến hành 3 lần: Hội nghị lần thứ nhất ở các cấp được tổ chức từ ngày 1-10/12/2025; lần thứ 2 từ ngày 2-3/2/2026 và lần thứ 3 từ ngày 9-20/2/2026./.

