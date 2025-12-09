Bầu cử đại biểu Quốc hội: Hiệp thương giới thiệu đại biểu ứng cử tại Lào Cai

Chiều 9/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trên địa bàn tỉnh Lào Cai và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Căn cứ Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI, số lượng đại biểu Quốc hội đang cư trú và làm việc tại tỉnh Lào Cai, tỉnh được bầu 6 đại biểu.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai dự kiến tổng số người được giới thiệu ứng cử là 29 và phân bổ cụ thể cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.

Sau khi thảo luận, cho ý kiến, 100% đại biểu dự hội nghị đã nhất trí thông qua thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng dự kiến số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trên địa bàn tỉnh Lào Cai để các cơ quan triển khai tổ chức thực hiện theo quy định.

Trong số đó, người dân tộc thiểu số được giới thiệu ứng cử gồm 10 người đại diện cho 3 dân tộc Mông, Tày và Dao trên địa bàn tỉnh.

Cũng tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai thống nhất trình hội nghị để hiệp thương thống nhất dự kiến cơ cấu, thành phần và số lượng người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo tờ trình, số lượng đại biểu của tổ chức, đơn vị, cơ quan ở tỉnh và các địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII là 61; dự kiến tổng số người được giới thiệu ứng cử là 151 người và được phân bổ cụ thể cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương đại diện cho các khối chính trị, đoàn thể, cấp xã phường và khối kinh doanh…

Sau khi thảo luận, 100% đại biểu dự hội nghị nhất trí điều chỉnh tổng hợp cơ cấu, thành phần người được giới thiệu là tổng số 153 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII trên địa bàn tỉnh Lào Cai; nhất trí điều chỉnh bổ sung vùng cụm xã Nghĩa Tâm, Thượng Bằng La vào xã Trấn Yên, Quy Mông; bổ sung các xã vùng Cảm Nhân, Yên Thành vào cụm phường Yên Bái, Âu Lâu và Văn Phú.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng dự kiến số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII để các cơ quan tổ chức thực hiện theo quy định.

Sáng cùng ngày, Ủy ban Bầu cử tỉnh Lào Cai cũng đã tổ chức Hội nghị triển khai và hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026-2031./.

