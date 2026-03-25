Mở rộng không gian hợp tác Việt Nam-Nga qua kết nối với tỉnh Tyumen

Ngày 25/3, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đã tiếp và làm việc với ngài Andrey Vadimovich Panteleev, Phó Thống đốc tỉnh Tyumen, Liên bang Nga.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phan Thị Thắng chào mừng Đoàn công tác tỉnh Tyumen sang thăm, làm việc với Bộ Công Thương và khẳng định Bộ Công Thương Việt Nam luôn coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với Liên bang Nga, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, công nghiệp và năng lượng; đồng thời nhấn mạnh hợp tác giữa các địa phương hai nước đang ngày càng có vai trò tích cực trong việc vun đắp và mở rộng quan hệ song phương.

Tại buổi làm việc, ngài Andrey Vadimovich Panteleev đã giới thiệu thành phần đoàn công tác của tỉnh Tyumen, gồm nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực thăm dò, khai thác và dịch vụ dầu khí; thiết kế, chế tạo thiết bị, kết cấu và giàn khoan dầu khí; chế biến sâu các sản phẩm dầu khí; lọc hóa dầu; và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật phục vụ chuỗi giá trị ngành dầu khí.

Phó Thống đốc tỉnh Tyumen cho biết đây đều là những lĩnh vực thế mạnh của địa phương; đồng thời bày tỏ mong muốn tìm kiếm các đối tác Việt Nam để thúc đẩy hợp tác đầu tư, sản xuất, chuyển giao công nghệ, phát triển chuỗi cung ứng và tăng cường hợp tác du lịch, đặc biệt là du lịch nghỉ dưỡng gắn với thế mạnh suối khoáng nóng của Tyumen, trong thời gian tới.

Hoan nghênh đề xuất của phía tỉnh Tyumen, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng và đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật.

Thứ trưởng cho rằng với thế mạnh nổi bật của Tyumen trong lĩnh vực dầu khí và công nghiệp hỗ trợ ngành năng lượng, cùng với nhu cầu hợp tác thực chất của các doanh nghiệp Việt Nam, hai bên còn nhiều dư địa để thúc đẩy các hoạt động kết nối và triển khai hợp tác cụ thể.

Trên tinh thần đó, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đề nghị phía tỉnh Tyumen tăng cường trao đổi trực tiếp với các cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo của Việt Nam; đồng thời giao Vụ Phát triển thị trường nước ngoài phối hợp hỗ trợ kết nối đoàn công tác tỉnh Tyumen làm việc với Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN), Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh để trao đổi khả năng hợp tác trong các lĩnh vực phù hợp.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Phan Thị Thắng cũng trân trọng mời lãnh đạo và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Tyumen tham dự chuỗi sự kiện Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế Vietnam International Sourcing 2026, dự kiến tổ chức từ ngày 3- 5/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp Tyumen tăng cường kết nối với doanh nghiệp Việt Nam, tìm kiếm đối tác phù hợp và mở rộng hợp tác kinh doanh trong thời gian tới.

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Phan Thị Thắng trân trọng cảm ơn ngài Andrey Vadimovich Panteleev và Đoàn công tác tỉnh Tyumen đã đến thăm, làm việc với Bộ Công Thương. Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng rằng, trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên bang Nga, hợp tác giữa Việt Nam và tỉnh Tyumen sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Tỉnh Tyumen là một địa phương thuộc khu vực Ural của Liên bang Nga, có trung tâm hành chính là thành phố Tyumen. Với diện tích khoảng 160,1 nghìn km2, Tyumen có vị trí địa lý thuận lợi, nằm trên phần lớn diện tích Đồng bằng Tây Siberia và giữ vai trò kết nối quan trọng giữa các khu vực công nghiệp, năng lượng của Nga.

Địa phương này được đánh giá có tiềm năng lớn về phát triển công nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực dầu khí, chế biến công nghiệp và dịch vụ kỹ thuật liên quan.

Bên cạnh đó, Tyumen cũng sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, gồm dầu mỏ, khí đốt, nước ngọt, nước khoáng, tài nguyên rừng và nhiều loại khoáng sản công nghiệp khác./.

