Thủ tướng về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nga

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 26/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22-25/3 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin.

Trong chuyến công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính có lịch làm việc dày đặc, với khoảng 30 hoạt động.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin; hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin; hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko; hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin; gặp Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu.

Thủ tướng cũng thăm, làm việc tại các cơ sở kinh tế, nghiên cứu khoa học, giáo dục hàng đầu của Nga; dự diễn đàn doanh nghiệp Việt-Nga và gặp gỡ nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Liên bang Nga, bạn bè truyền thống và cộng đồng Việt Nam tại Nga. Qua đó thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Nga trên tất cả các lĩnh vực, với những chương trình, dự án cụ thể.

Trong chuyến công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nhà lãnh đạo Nga đã thảo luận xác định các hướng lớn và biện pháp cụ thể để định vị lại và nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga, với tầm nhìn chiến lược 100 năm, đáp ứng các mục tiêu phát triển của mỗi nước.

Ngay trong chuyến thăm, hai bên đã ký Hiệp định xây dựng Nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam, cùng nhiều thỏa thuận hợp tác năng lượng dầu khí, giao thông vận tải, logistics.

Các bộ, ngành, địa phương cũng làm việc với các đối tác Nga để thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh như kết nối đường sắt, phát triển tàu điện ngầm, hợp tác nông nghiệp, khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dành thời gian gặp gỡ và có ý kiến đề nghị phía Nga quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt Nam tại Nga hội nhập tốt hơn với sở tại và đóng góp cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Với kết quả chuyến thăm và nỗ lực, quyết tâm triển khai quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga sẽ phát triển mạnh mẽ, góp phần xứng chính đáng vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước trong thời kỳ mới và vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác trong khu vực và trên thế giới./.

