Xác định 4 chương trình trọng điểm phát triển thành phố Huế

Ngày 30/3, sau hai ngày làm việc, Hội nghị Thành ủy Huế lần thứ 5, khóa XVII đã bế mạc.

Phát biểu bế mạc, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung đề nghị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: tiếp tục quán triệt sâu sắc yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương; khẩn trương tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết tại hội nghị lần này đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2026; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, kéo dài; bám sát kịch bản tăng trưởng của thành phố, phát huy các ngành, các lĩnh vực có lợi thế, nền tảng để thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số, đẩy mạnh thực hiện các chương trình trọng điểm, các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2026.

Các đơn vị đẩy nhanh tiến độ các dự án trường liên cấp tại các xã A Lưới, đây là các dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/7/2026, bảo đảm chất lượng kỹ thuật và tuyệt đối an toàn thi công; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, thống nhất; chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Hội nghị đã thống nhất thông qua các nghị quyết; thông qua sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Huế và một số nội dung khác.

Trong hai ngày diễn ra, hội nghị đã tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó trọng tâm là 4 chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm: phát triển công nghiệp; phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, thông minh gắn với đô thị di sản; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đối với chương trình phát triển công nghiệp, các ý kiến góp ý giải pháp về đổi mới công tác thu hút đầu tư, mở rộng thị trường phát triển công nghiệp thông qua hội nhập quốc tế, giải pháp về phát triển công nghiệp văn hóa…

Đối với chương trình phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, thông minh gắn với đô thị di sản, các ý kiến góp ý hỗ trợ các điểm du lịch cộng đồng, có cơ chế, chính sách để phát triển phố cổ Gia Hội, phố cổ Bao Vinh...

Về chương trình đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, một số ý kiến góp ý tập trung vào lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo, mô hình chính quyền số, ứng dụng công nghệ trong phát triển hạ tầng nông thôn…

Về chương trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, các ý kiến góp ý bổ sung nội dung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quản lý đô thị, đánh giá sâu hơn chỉ tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao…

Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã tiếp thu các ý kiến xác đáng, bổ sung hợp lý vào nghị quyết; sẽ chỉ đạo cụ thể hóa vào Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố Huế./.

