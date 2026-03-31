Huế đổi mới mạnh mẽ hoạt động của HĐND, ban hành nghị quyết sát thực tiễn

Ngày 31/3, Hội đồng Nhân dân thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất nhằm kiện toàn các chức danh chủ chốt và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử thành phố Huế báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 với 53 đại biểu.

Kỳ họp tiến hành bầu các chức danh chủ chốt.

Kết quả: Ông Phạm Đức Tiến (Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế) được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Quang Tuấn và ông Lương Bảo Toàn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố.

Ông Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Ông Phạm Đức Tiến, sinh năm 1976, quê tỉnh Thái Bình (cũ), nay là tỉnh Hưng Yên; trình độ: Thạc sỹ ngành Xây dựng Đảng, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng giữ một số chức vụ: Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Vụ trưởng Vụ Địa bàn II, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Từ tháng 9/2024 đến nay, ông giữ chức Phó Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế (nay là thành phố Huế). Ngày 31/3/2026, ông được Hội đồng Nhân dân thành phố Huế bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Khắc Toàn (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Huế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2021-2026) được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế nhiệm kỳ 2026-2031.

Các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế được bầu gồm các ông: Hoàng Hải Minh, Hà Văn Tuấn, Trần Hữu Thùy Giang, Nguyễn Văn Mạnh.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Huế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Ông Nguyễn Khắc Toàn, sinh năm 1970, quê tỉnh Khánh Hòa; trình độ: Cử nhân Luật tư pháp, cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII.

Tháng 3/2020, ông được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; từ tháng 6/2021 giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 16/9/2025, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ ngày 16/11/2025, ông giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế. Ngày 18/11/2025, ông được Hội đồng Nhân dân thành phố Huế bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng vào tháng 1/2026, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng.

Hội đồng Nhân dân thành phố Huế đã bầu chức danh Trưởng các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa IX nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân khu vực theo quy định của pháp luật.

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh một số định hướng và nhiệm vụ trọng tâm để Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Cụ thể như: việc phân công nhiệm vụ phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả; xây dựng chương trình công tác năm 2026 bảo đảm khoa học, thiết thực, hiệu quả; tập trung quán triệt, triển khai cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Thành ủy về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại năm 2026 và cả giai đoạn 2025-2030.

Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng thảo luận, chất vấn để mỗi nghị quyết khi ban hành luôn sát thực tiễn, hướng tới hiệu quả cụ thể.

Thành phố Huế đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn, đòi hỏi kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới và hành động thực chất; hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp phải vận hành thật sự hiệu lực, hiệu quả; giáo dục và y tế trở thành nền tảng phát triển con người; mọi quyết sách hướng tới nâng cao chất lượng sống của nhân dân./.

