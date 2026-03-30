Huế hướng tới thành phố du lịch xanh hàng đầu Việt Nam

Thành phố Huế đang tập trung xây dựng trở thành một trong những thành phố du lịch xanh hàng đầu Việt Nam, tiến tới mô hình Net Zero - phát thải ròng bằng 0 trong du lịch.

Rú Chá là khu rừng ngập mặn nguyên sinh duy nhất còn sót lại trên phá Tam Giang thuộc phường Hóa Châu, cách trung tâm thành phố Huế khoảng hơn 10 km. Khu rừng có diện tích hơn 30 ha này là điểm du lịch “xanh” thu hút đông đảo du khách.

Rừng ngập mặn Rú Chá có các loại cây như, đước đôi, bần chua, dừa nước. Tại đây, mô hình cộng đồng gìn giữ môi trường, bảo vệ cảnh quan rừng Rú Chá được thực hiện hiệu quả. Tại các tuyến đường vào tham quan rừng ngập mặn Rú Chá đều được đặt các thùng rác, biển báo nhắc nhở không vứt rác, bảo vệ cây rừng.

Chị Lê Thị Ly đến từ tỉnh Quảng Trị chia sẻ, rừng Rú Chá có cảnh quan rất đẹp bởi vẫn giữ được sự hoang sơ, không khí trong lành và đặc biệt là môi trường sạch sẽ, không phát sinh rác thải.

Ngoài rừng ngập mặn Rú Chá, các điểm đến du lịch cộng đồng giảm nhựa như, cầu ngói Thanh Toàn, phường Thanh Thủy; làng Ngư Mỹ Thạnh - Cồn Tộc, xã Đan Điền; Đầm Chuồn, phường Mỹ Thượng... đã góp phần thay đổi hành vi, nhận thức của người dân, du khách về trách nhiệm bảo vệ môi trường, qua đó, phát triển du lịch bền vững.

Các hộ kinh doanh, điểm lưu trú, nhà hàng, homestay… ở những điểm du lịch này ủng hộ kinh doanh “xanh” thông qua hạn chế rác thải nhựa, tận dụng vật liệu tái chế. Khi trải nghiệm, du khách được hướng dẫn có trách nhiệm với môi trường.

Theo Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 27/3 của UBND thành phố Huế về triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng môi trường du lịch trên địa bàn thành phố Huế đến năm 2030,” Huế phấn đấu đến 2030 trở thành một trong những thành phố du lịch xanh hàng đầu Việt Nam, tiến tới mô hình Net - Zero trong du lịch vào năm 2050; 100% điểm du lịch được trang bị hệ thống thu gom, phân loại rác thải tiêu chuẩn; 100% các khu, điểm du lịch công cộng, bãi tắm công cộng, điểm dừng chân được bố trí đầy đủ thùng rác đảm bảo phân loại rác tại nguồn theo quy định; 100% điểm du lịch xây dựng và áp dụng bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch gắn với tiêu chí bảo vệ môi trường; giảm ít nhất 30% lượng rác thải nhựa, túi nylon tại các khu vực di sản, điểm tham quan.

Thành phố triển khai giải pháp gồm thiết lập hệ thống quản lý hiệu quả, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động du lịch nhằm nâng cao chất lượng môi trường du lịch và trải nghiệm cho du khách; tuyên truyền nâng cao nhận thức về môi trường, cảnh quan và văn hóa xã hội trong hoạt động du lịch; đầu tư hoàn thiện về hạ tầng kỹ thuật; cơ chế, chính sách hỗ trợ và quản lý nâng cao chất lượng môi trường du lịch; tăng cường ứng dụng công nghệ vào quản lý môi trường du lịch./.