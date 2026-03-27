Ngành du lịch các địa phương lên kế hoạch "tái cấu trúc" ứng phó với “bão giá”

Giá nhiên liệu toàn cầu không ngừng biến động gây áp lực lên nền kinh tế, các dịch vụ, trong đó có lĩnh vực du lịch. Làm sao để chi phí đầu vào tăng nhưng vẫn giữ được mức giá hợp lý và duy trì sức hút của điểm đến?

Giữa cơn khó khăn, các địa phương là trọng điểm du lịch cả nước đã nỗ lực “vượt bão” bằng nhiều giải pháp tức thời và dài hạn.

Cùng chia sẻ khó khăn, lợi ích chung

Việc giá nhiên liệu không ngừng “nhảy múa” đang tác động mạnh lên giá vé máy bay, chi phí vận chuyển đường bộ, giá tour trọn gói… Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Cao Trí Dũng bày tỏ lo ngại nếu không có giải pháp kịp thời, nguy cơ sụt giảm lượng khách, đặc biệt dòng khách quốc tế sẽ khó tránh khỏi trong mùa cao điểm gần kề.

Là một trong những địa phương luôn đi đầu của toàn ngành du lịch, Đà Nẵng đang cho thấy tinh thần chia sẻ trước khó khăn, thách thức của thị trường và sẵn sàng đồng hành cùng du khách.

Trên tinh thần đó, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng thống nhất triển khai các gói khuyến mãi, kích cầu dành cho thị trường nội địa và các quốc gia láng giềng ở Đông Nam Á, Đông Bắc Á – là những thị trường ít chịu ảnh hưởng của chi phí đường bay dài.

Các phương tiện vận chuyển thân thiện môi trường, không tốn chi phí nhiên liệu là một trong những giải pháp thời "bão giá."

Các đơn vị lữ hành được định hướng thiết kế lại sản phẩm linh hoạt hơn, rút ngắn thời gian, tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng trải nghiệm. Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ, cơ sở lưu trú, nhà hàng, đơn vị vận chuyển và điểm tham quan được kêu gọi điều chỉnh giá hợp lý, xây dựng combo hấp dẫn, chia sẻ lợi nhuận để giữ chân du khách.

Chủ tịch Chi hội Lữ hành Đà Nẵng, ông Hồ Thanh Tú cho rằng: “Muốn giữ giá hợp lý nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm, tất cả các khâu phải cùng 'gánh' áp lực, vượt qua khó khăn trước mắt.”

Với trọng điểm du lịch khu vực miền Trung Việt Nam, mục tiêu chung dài hạn được xác định là hạn chế tối đa tăng giá đột biến, qua đó định vị nhất quán hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến thân thiện, an toàn, chia sẻ lợi ích chung cùng cộng đồng và có giá trị cao so với chi phí. Đây cũng chính là chiến lược cốt lõi để duy trì sức mạnh cho một trong những điểm đến đáng sống nhất Việt Nam.

“Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng kiến nghị các cơ quan quản lý cần mở rộng chính sách hỗ trợ hàng không và triển khai các chương trình kích cầu điểm đến một cách đồng bộ. Đề xuất các hãng hàng không không chỉ tăng chuyến bay đến các thị trường trọng điểm mà còn phối hợp với doanh nghiệp du lịch để xây dựng sản phẩm chung, góp phần kiểm soát chi phí và tạo ra các gói dịch vụ cạnh tranh hơn,” ông Cao Trí Dũng nói.

Gia tăng giá trị khác biệt là cách để du lịch Việt giữ chân du khách nội địa và thị trường quốc tế.

Gia tăng giá trị khác biệt

Chung nhận định với lãnh đạo ngành các địa phương khi cho rằng giá xăng dầu tăng mạnh thời gian qua đang tạo áp lực rất lớn lên toàn bộ chuỗi hoạt động du lịch các điểm đến, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa Phạm Minh Nhựt khẳng định: “Việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giá tour. Riêng giá vé máy bay hiện nay, do các đơn vị lữ hành đã mua từ trước chưa biến động mạnh, nhưng thời gian tới khi chi phí đầu vào tiếp tục tăng, việc điều chỉnh giá là khó tránh khỏi.”

Chính vì lẽ đó, theo ông Phạm Minh Nhựt, trước mắt các tour đã ký kết vẫn phải triển khai. Tuy nhiên, về lâu dài nếu giá xăng dầu tiếp tục “leo thang,” doanh nghiệp lữ hành sẽ rất khó khăn. “Khi tất cả các dịch vụ, mặt hàng đều tăng giá, hoạt động du lịch sẽ căng thẳng hơn bao giờ hết. Các giải pháp hiện nay chủ yếu chỉ mang tính ngắn hạn, trong khi bài toán dài hạn vẫn còn nhiều thách thức,” ông Nhựt bày tỏ.

Trước biến động giá nhiên liệu trên thế giới có ảnh hưởng tới chi phí đầu vào của các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động xây dựng đa dạng phương án và triển khai giải pháp ứng phó.

Theo đó, các doanh nghiệp du lịch Thành phố đề xuất không giảm giá đại trà mà tái cơ cấu sản phẩm. Thay vì cạnh tranh bằng giá thấp, doanh nghiệp tối ưu lại gói sản phẩm từ dịch vụ, hành trình đến trải nghiệm đi kèm với điểm nhấn là tạo giá trị khác biệt đủ sức giữ chân khách hàng; chuyển hướng sang khai thác tour nội địa đường bộ hoặc các điểm đến gần để tối ưu chi phí nhiên liệu; gia tăng các loại hình trải nghiệm như “free walking tour,” kết hợp xe đạp, metro...

Đảo Phú Quý (hay còn gọi Cù Lao Thu) lọt top những điểm đến thân thiện nhất Việt Nam năm 2026. (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)

Đặc biệt, một số doanh nghiệp chọn tách riêng phụ thu nhiên liệu thay vì tăng giá tour đồng loạt, nhằm minh bạch hơn về cơ cấu chi phí, khuyến khích du khách đặt vé máy bay sớm cho dịp Hè (từ tháng 6-9) để giảm bớt “gánh nặng” biến động phụ phí.

Sở Du lịch Thành phố cam kết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu và giá dịch vụ du lịch, đảm bảo không xảy ra tình trạng nâng giá bất hợp lý dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2026; đảm bảo môi trường du lịch lành mạnh, an toàn và chuyên nghiệp bằng cách chú trọng kiểm soát việc niêm yết giá công khai, bán đúng giá niêm yết…

Định hướng dài hạn mang tính bền vững của ngành du lịch Thành phố là tạo ra trải nghiệm đủ khác biệt và đủ giá trị để khách hàng quay lại.

Có thể thấy, trong “cơn bão” của xung đột chính trị thế giới, các điểm đến trọng điểm của du lịch Việt đã và đang nỗ lực tái cấu trúc thị trường, tăng liên kết, chia sẻ lợi ích. Bởi những người làm nghề nhận thức rất rõ chỉ có giữ được mức giá hợp lý, duy trì ổn định dòng khách và củng cố niềm tin khách hàng mới là chìa khóa giúp “bánh xe” toàn ngành tiếp tục lăn bánh./.

Chính phủ yêu cầu thúc đẩy đồng bộ các giải pháp phát triển du lịch bền vững Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vừa có văn bản thông báo sau cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch, yêu cầu triển khai các giải pháp đồng bộ, đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng du lịch năm 2026.