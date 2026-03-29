Cát Bà - điểm đến hấp dẫn hàng đầu của du lịch Việt Nam

Tối 28/3, tại quảng trường quần đảo Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng kỷ niệm 67 năm Ngày Bác Hồ về thăm Cát Bà, Cát Hải (31/3/1959-31/3/2026) và khai mạc du lịch Cát Bà năm 2026.

Phát biểu khai mạc, ông Phan Viết Điện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Cát Hải (đơn vị quản lý hành chính quần đảo Cát Bà), cho biết sự kiện Bác Hồ về thăm Cát Bà, Cát Hải năm 1959 là dấu mốc lịch sử đặc biệt, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Người đối với vùng biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Khắc ghi lời dạy của Bác, Cát Hải đã có sự phát triển mạnh mẽ, đạt kết quả toàn diện, nổi bật, đột phá trên nhiều lĩnh vực, ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn hàng đầu của du lịch Việt Nam và khu vực. Hạ tầng giao thông, cơ sở lưu trú, dịch vụ ngày càng được đầu tư đồng bộ, hiện đại; môi trường du lịch từng bước được cải thiện; các sản phẩm du lịch ngày càng phong phú, đa dạng. Đặc biệt, phát triển “du lịch xanh," thân thiện với môi trường, gắn với bảo tồn thiên nhiên và gìn giữ bản sắc văn hóa đang trở thành xu thế chủ đạo của đặc khu Cát Hải.

Theo ông Phan Viết Điện, hiện nay, thành phố Hải Phòng đang tập trung hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận Cát Bà trở thành Khu du lịch quốc gia. Đây không chỉ là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng mà còn là cơ hội lớn để Cát Bà bứt phá mạnh mẽ, phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, bền vững và mang tầm quốc tế.

Điểm nhấn lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật “Cát Bà xanh” kỷ niệm 67 năm ngày Bác Hồ về thăm Cát Bà, Cát Hải.

Buổi lễ khai mạc là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành du lịch của đặc khu Cát Hải; góp phần giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh nổi trội, khác biệt, riêng có của quần đảo Cát Bà - Di sản thiên nhiên thế giới đến với đông đảo nhân dân, du khách trong nước và quốc tế, góp phần kích cầu, mở đầu cho một mùa du lịch Cát Bà hấp dẫn, thành công.

Là du khách đến từ Ấn Độ, anh Neejar Malveya, cho biết anh từng xem nhiều hình ảnh Cát Bà trên các phương tiện truyền thông. Khi trực tiếp trải nghiệm, anh đặc biệt ấn tượng với vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, khác biệt so với các vùng biển đảo từng đặt chân đến. Anh cũng đánh giá cao sự thân thiện, dễ mến của người dân nơi đây. Chương trình khai mạc giúp anh hiểu thêm về lịch sử địa phương cũng như chiêm ngưỡng nhiều cảnh đẹp của Cát Bà mà anh chưa thể ghé thăm hết trong lần du lịch này.

Những ngày qua, đặc khu Cát Hải tổ chức thành công các hoạt động của lễ hội gồm: Giải Pickleball; Giải Bóng chuyền hơi; Hội chợ triển lãm thương mại, du lịch, thủy sản Cát Bà và hoạt động thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản ven biển./.

