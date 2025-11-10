Cát Bà lọt top 8 hòn đảo tuyệt vời nhất ở khu vực Đông Nam Á

Tạp chí du lịch nổi tiếng National Geographic Traveller (Mỹ) vừa công bố danh sách “Những hòn đảo tuyệt nhất Đông Nam Á”, trong đó đảo Cát Bà (đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam), được gợi ý là điểm đến lý tưởng cho những chuyến phiêu lưu khám phá.

National Geographic Traveller mô tả Cát Bà là “thiên đường cho người đam mê leo núi”, đặc biệt tại Thung lũng Bướm (Butterfly Valley) - nơi những vách đá dựng đứng, hang động uốn lượn và cảnh quan hoang sơ tạo nên sức hút đặc biệt.

Bài viết cũng gợi ý các trải nghiệm hấp dẫn trên đảo như leo núi không dây trên mặt nước sâu, chinh phục đỉnh Ngự Lâm ngắm toàn cảnh Cát Bà, hay chèo kayak ban đêm giữa làn nước phát sáng bởi sinh vật phù du - “một trải nghiệm kỳ diệu khó quên”.

Không chỉ sở hữu vẻ đẹp tự nhiên hùng vỹ, Cát Bà còn được đánh giá cao nhờ định hướng phát triển du lịch bền vững, hài hòa giữa khai thác và bảo tồn. Du khách có thể tham quan Vườn quốc gia Cát Bà, khám phá làng chài Việt Hải, thưởng thức hải sản tươi ngon và tận hưởng không khí trong lành.

Việc Cát Bà được National Geographic Traveller xếp hạng trong top những hòn đảo đẹp nhất Đông Nam Á không chỉ là niềm tự hào của du lịch Hải Phòng và Việt Nam, mà còn khẳng định sức hút của thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Là hòn đảo lớn thứ 3 của Việt Nam, Cát Bà cùng gần 400 hòn đảo lớn nhỏ bao quanh tạo nên quần đảo Cát Bà, được ví như chuỗi ngọc xanh giữa vịnh Bắc Bộ. Nơi đây sở hữu tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng đẳng cấp cao.

Du khách tham quan Vịnh Lan Hạ bằng du thuyền. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Quần đảo Cát Bà (đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng) là nơi duy nhất ở Việt Nam hội tụ nhiều danh hiệu quốc tế và quốc gia như Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới; Di sản Thiên nhiên Thế giới (cùng với Vịnh Hạ Long); Vườn Quốc gia Cát Bà.

Nơi đây hội tụ đầy đủ các hệ sinh thái tiêu biểu của Việt Nam như rừng nguyên sinh, rừng ngập mặn, rạn san hô, thảm cỏ biển và hệ thống các hang động là nơi sinh tồn của hàng nghìn loài động, thực vật trong đó có các loài quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam, đặc biệt là Voọc Cát Bà, loài linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới, chỉ còn tồn tại duy nhất ở Việt Nam.

Vườn Quốc gia Cát Bà là một trong những vườn quốc gia có sự đa dạng sinh học cao nhất Việt Nam. Nơi đây có khoảng 1.600 loài thực vật bậc cao, 63 loài thú, 209 loài chim, 58 loài bò sát, 401 loài côn trùng… Trong đó có nhiều loài quý hiếm và đặc hữu như trầm hương, voọc Cát Bà, hươu sao, hồng hoàng, đại bàng đầu nâu.

Bên cạnh đó, phía Đông Nam của đảo Cát Bà có vịnh Lan Hạ, với nhiều bãi cát nhỏ, nước trong và xanh, sóng nhỏ.

Sở hữu những ưu thế vượt trội về điều kiện tự nhiên, Vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản thế giới vào tháng 9/2023.

Đây là Di sản thế giới thứ 8 của Việt Nam và cũng là Di sản thế giới liên tỉnh đầu tiên của Việt Nam. Việc được UNESCO công nhận mở ra nhiều cơ hội cho phát triển du lịch Hải Phòng-Quảng Ninh, đặc biệt trong việc xây dựng thương hiệu du lịch quốc tế và gia tăng sức hấp dẫn trên bản đồ du lịch thế giới.

Nhằm khai thác hết các thế mạnh riêng có của Cát Bà, ngày 02/12/2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó xác định mục tiêu xây dựng quần thể du lịch biển Cát Bà-Đồ Sơn có sức hấp dẫn cao; kết hợp với Vịnh Hạ Long trở thành trung tâm du lịch biển tầm cỡ quốc tế.

Đề án tổng thể phát triển du lịch thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng 2030 cũng xác định cần định vị giá trị riêng cho Cát Bà, phát huy thế mạnh thiên nhiên kết hợp đầu tư xứng tầm cho hạ tầng, phát triển du lịch xanh bền vững gắn với khai thác và bảo tồn di sản thiên nhiên thế giới, xây dựng thương hiệu du lịch Cát Bà trở thành thiên đường biển đảo đẳng cấp. Đây là những hành lang pháp lý quan trọng để từng bước định hình trung tâm du lịch quốc tế Cát Bà./.

Du lịch biển Cát Bà bứt tốc cao điểm mùa Hè với liên minh tour mới độc quyền “Bản giao hưởng đảo xanh” là sản phẩm nhằm định vị lại du lịch Hè phía Bắc theo hướng chuyên nghiệp, có chiều sâu văn hóa, giàu trải nghiệm, đồng thời mở ra hướng đi bền vững mới cho toàn ngành.