Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa được xác định là nguồn lực quan trọng để xây dựng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phát triển xã hội một cách bền vững. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc luôn là một nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài được Đảng và Nhà nước ta đặt ra trong mọi thời kỳ.

Những năm gần đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các cơ quan liên quan để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, từ đó thực hiện mục tiêu “lấy văn hóa làm động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội,” tạo sinh kế cho người dân nhất là vùng đồng bào dân tộc ở vùng sâu vùng xa.

Trong giai đoạn 2021-2025, Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” (thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030) đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Báo Điện tử VietnamPlus tổ chức buổi Tọa đàm với chủ đề: "Bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số" để lắng nghe ý kiến của phía cơ quan quản lý Nhà nước và chuyên gia dân tộc học về những thành quả đã đạt được cũng như những thách thức trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc của 54 dân tộc anh em./.