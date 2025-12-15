Trao giải báo chí về bảo vệ môi trường ngành Công Thương cho 20 tác phẩm

Ngày 15/12 tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Cuộc thi Báo chí viết về Bảo vệ Môi trường ngành Công Thương năm 2025.

Trong lần thứ ba được tổ chức, Cuộc thi Báo chí viết về Bảo vệ Môi trường ngành Công Thương năm 2025 ghi nhận sự tham gia của 300 tác phẩm từ các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, các tác giả độc lập cùng đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên. Đây là con số cho thấy sức hút mạnh mẽ của cuộc thi trong đời sống báo chí và trong dư luận xã hội.

Các tác phẩm dự thi năm nay phản ánh toàn diện bức tranh môi trường của ngành Công Thương: từ thực trạng phát sinh chất thải rắn, khí thải trong sản xuất; xử lý tro xỉ tại các nhà máy nhiệt điện; tác động từ khai thác khoáng sản; đến các mô hình ứng dụng năng lượng tái tạo, sáng kiến giảm thiểu ô nhiễm, công nghệ tiết kiệm năng lượng, hay các mô hình sản xuất tuần hoàn của doanh nghiệp.

Bên cạnh việc phát hiện các vấn đề nóng, nhiều tác phẩm có tính định hướng cao, giới thiệu các giải pháp phù hợp xu thế phát triển xanh và gợi mở chính sách thiết thực cho các cơ quan quản lý nhà nước. Chất lượng tác phẩm đồng đều, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc của đội ngũ tham gia, đồng thời phản ánh sự quan tâm của xã hội đối với các thách thức môi trường hiện nay.

Sau quá trình chấm chọn khách quan, minh bạch, Ban Giám khảo đã lựa chọn 20 tác phẩm của các tác giả/nhóm tác giả để trao theo các hạng mục: Giải A, B, C, Khuyến khích, Giải chuyên đề và Giải Đặc biệt.

Lễ trao giải báo chí viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương không chỉ nhằm vinh danh các tác phẩm tiêu biểu, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về vai trò của báo chí trong phát triển bền vững. Báo chí được coi là cầu nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân, góp phần nâng cao tính minh bạch thông tin; phát hiện kịp thời những điểm nóng môi trường; thúc đẩy hình thành thói quen sản xuất và tiêu dùng bền vững; lan tỏa những mô hình tốt, những tấm gương doanh nghiệp xanh; và tạo động lực để các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, Bộ Trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định: “Thực tiễn cho thấy, bảo vệ môi trường là lĩnh vực khó, phức tạp, liên quan đến nhiều chủ thể và lợi ích đan xen. Trong bối cảnh đó, báo chí giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phản ánh trung thực thực tiễn, phân tích, lý giải vấn đề, góp phần định hướng nhận thức xã hội và thúc đẩy sự vào cuộc của các cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Cuộc thi chính là “môi trường” để phát huy đầy đủ vai trò này của báo chí, khuyến khích các tác giả đi sâu vào thực tiễn, phát hiện vấn đề, nêu bật những mô hình tốt, cách làm hiệu quả.”

Kết quả Cuộc thi không chỉ được đo bằng số lượng hay chất lượng các tác phẩm đoạt giải và dừng lại ở các giải thưởng mà quan trọng hơn là giá trị tuyên truyền, giáo dục và ý nghĩa thực tiễn mà Cuộc thi mang lại. Thông qua báo chí, các chủ trương, chính sách về bảo vệ môi trường đã được truyền tải sâu rộng hơn đến với cộng đồng doanh nghiệp và người dân; nhiều mô hình tốt, cách làm hay đã được lan tỏa; nhiều vấn đề tồn tại đã được phản ánh.

Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan báo chí truyền thông Trung ương và địa phương tiếp tục đồng hành cùng Bộ Công Thương trong công tác truyền thông về bảo vệ môi trường; đẩy mạnh phổ biến các mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến hiệu quả; tăng cường phát hiện, phản ánh kịp thời các “điểm nóng” về môi trường; góp ý chính sách một cách xây dựng, khoa học và thẳng thắn; phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong việc giám sát xã hội, phản ánh trung thực, kịp thời các vấn đề còn tồn tại, góp phần hạn chế vi phạm và nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp.

“Những đóng góp đó sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn xã hội, vì một ngành Công Thương phát triển xanh và bền vững,” Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh./.

Danh sách một số tác phẩm đạt giải: 1 giải Đặc biệt: Tác phẩm: Loạt bài 3 kỳ “Chuyển đổi xanh: Thách thức từ các nhà máy nhiệt điện than” của nhóm tác giả Phạm Nguyên Long và Hoàng Quang Huy, Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 1 giải Chuyên đề: Tác phẩm: “Gốm Đất Việt: Hành trình thắp lửa từ đất, gìn giữ tương lai xanh” của tác giả Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu, Chủ tịch HĐQT Tổ hợp Công ty cổ phần Gốm Đất Việt đăng bài trên Báo Công Thương. 2 giải A: tác phẩm: Loạt bài 3 kỳ: “Chuyển dịch xanh cho tương lai xanh!” của tác giả Trần Thị Hường, Báo Công Thương; tác phẩm: Loạt bài 3 kỳ: Đừng để lãng phí nguồn điện sạch của tác giả Nguyễn Văn Huy, Báo Tuổi trẻ Thủ đô. 3 giải B: Tác phẩm: Loạt bài 3 kỳ: Doanh nghiệp góp sức "xanh hóa" nền kinh tế của nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hồng Tươi; Phạm Thị Thanh Nhàn; Báo Pháp luật Việt Nam; Tác phẩm: “Xanh hóa nền kinh tế Việt Nam: Cần bảo đảm quá trình chuyển đổi công bằng và toàn diện” của nhóm tác giả: Nguyễn Thị Minh; Đinh Nguyễn Ngọc Khánh, Nguyễn Hùng Hiếu; Báo Nhân dân; Tác phẩm: “Công nghiệp xanh: Giải pháp quan trọng cho phát triển bền vững” của nhóm tác giả: Nguyễn Hương Loan, Chu Minh Khôi, Nguyễn Đức Mạnh, Đỗ Đức Phan, Cấn Việt An; Tạp chí Kinh tế Việt Nam. 5 giải C: Tác phẩm: Đẩy nhanh quá trình xanh hóa nền kinh tế của tác giả Nguyễn Chí Nhân; Báo Thanh Niên; Tác phẩm: “Giảm thiểu dấu chân các bon: Chủ động chuyển đổi, tăng cường tuần hoàn, tái chế trong dệt may” của tác giả Phan Thúy Vinh; Tạp chí Công Thương; Tác phẩm: Phát triển kinh tế xanh vì một thế giới có trách nhiệm với tương lai của tác giả Nguyễn Ngọc Linh, Tạp chí Kinh tế Việt Nam; Tác phẩm: Loạt bài 2 kỳ: Người Dầu khí gieo yêu thương cho Xanh giàn xanh biển “Xanh hóa Trường Sa” của tác giả Nguyễn Thị Hồng Thắm, Cộng tác viên Tạp chí Năng Lượng Mới/Petrotimes; Tác phẩm: “Tái khởi động điện hạt nhân Ninh Thuận: Việt Nam sẵn sàng cho một kỷ nguyên mới” của nhóm tác giả: Phan Thùy Trang; Phan Thu Giang; Báo Điện tử Chính phủ.

