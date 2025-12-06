Những lo ngại khi Netflix gần đạt thỏa thuận mua lại Warner Bros

Warner Bros Discovery đã tham gia các cuộc đàm phán độc quyền để bán mảng kinh doanh phát trực tuyến và studio phim Hollywood cho Netflix, một động thái sẽ thay đổi đáng kể cục diện điện ảnh và truyền hình hiện tại.

Netflix đang cạnh tranh với Paramount Skydance và Comcast, công ty sở hữu các tài sản bao gồm Universal Studios và Sky, để mua lại chủ sở hữu của studio Warner Bros ở Hollywood - một trong những trung tâm sản xuất phim và truyền hình lớn nhất thế giới, HBO và HBO Max.

Theo Bloomberg, đơn vị đầu tiên đưa tin về các cuộc đàm phán độc quyền, Netflix đang đề nghị mức phí bồi thường trị giá 5 tỷ USD nếu thỏa thuận này không được cơ quan quản lý Hoa Kỳ chấp thuận.

Cổ phiếu của Warner Brothers Discover hiện có giá khoảng 24 USD, tương đương giá trị thị trường khoảng 60 tỷ USD. Netflix được cho là đã chào giá từ 28 đến 30 USD một cổ phiếu, cho thấy giá thầu của họ có thể lên tới 70 đến 75 tỷ USD.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng thỏa thuận này có thể gây ra lo ngại về cạnh tranh vì nó sẽ dẫn đến sự kết hợp của hai trong số những dịch vụ phát hành trực tuyến lớn nhất tại Hoa Kỳ.

Mảng kinh doanh truyền hình truyền thống đang trong giai đoạn thu hẹp lớn khi người xem chuyển dịch sang dịch vụ phát trực tuyến, lĩnh vực mà Netflix đang thống trị.

Trong quý gần nhất, bộ phận mạng truyền hình cáp của Warner Bros. đã báo cáo doanh thu giảm 23% do khách hàng hủy đăng ký và các khách hàng quảng cáo chuyển sang nền tảng khác.

Netflix đã cam kết sẽ tiếp tục cho phép hãng phim Warner Bros, nơi sở hữu các thương hiệu như "Harry Potter" và "Batman," tiếp tục phát hành phim rộng rãi.

Trước khi hoàn tất bất kỳ thỏa thuận nào, Warner Bros Discovery sẽ phải hoàn thành kế hoạch tách các kênh truyền hình cáp của mình, bao gồm CNN, TBS và TNT.

Thỏa thuận này sẽ dẫn đến việc Netflix trở thành chủ sở hữu của HBO, nhà sản xuất các chương trình ăn khách như "Succession," "The White Lotus," "The Sopranos" và "Game of Thrones," cũng như một kho lưu trữ truyền hình đồ sộ bao gồm các tác phẩm kinh điển như "Friends," bộ phim sắp không còn trên Netflix.

Warner Bros đã chính thức tự rao bán vào tháng 10 sau khi nhận được sự quan tâm từ nhiều bên.

Đầu tuần này, James Cameron, đạo diễn của "Titanic" và loạt phim "Terminator" và "Avatar," đã cảnh báo rằng việc bán cho Netflix sẽ gây ra "sự mất mát thảm khốc về giá trị lâu dài" cho ngành công nghiệp giải trí.

Paramount, do David Ellison điều hành và được tài trợ bởi cha ông, tỷ phú Larry Ellison, người sáng lập Oracle, đã được coi là ứng cử viên sáng giá ban đầu.

Paramount, công ty sở hữu các tài sản bao gồm Kênh 5 tại Anh, cũng đã đề nghị mức phí bồi thường hợp đồng là 5 tỷ USD nếu thỏa thuận được thống nhất nhưng không được cơ quan quản lý chấp thuận.

Đầu tuần này, Paramount đã lập luận trong một lá thư gửi Warner Bros rằng đề nghị của họ rất có thể sẽ được cơ quan quản lý chấp thuận.

Paramount cáo buộc Warner Bros vận hành một quy trình đấu giá không công bằng, thiên vị Netflix. Trong lá thư từ luật sư kiện tụng, công ty gọi quy trình này là "có vấn đề."

Warner Bros, Netflix, Comcast và Paramount từ chối đưa ra bình luận về thông tin này./.

